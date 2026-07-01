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  4. Уимблдон. Сафиуллин обыграл в пяти сетах Ван де Зандшульпа, Джокович встретится с Циципасом, Медведев, Синнер, Фонсека, Пол, Хуркач вышли в 3-й круг

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Уимблдон. Сафиуллин обыграл Ван де Зандшульпа на решающем тай-брейке, Джокович встретится с Циципасом, Медведев, Синнер, Фонсека, Пол, Хуркач вышли в 3-й круг
В Лондоне проходит второй круг мужского «Уимблдона».

Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом во втором круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин победил Ботика ван де Зандшульпом, Даниил Медведев – Даниэля Мериду.

Янник Синнер прошел Нуну Боржеса.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Шёл 13-й год карьеры Медведева. Люди на теннисных ветках продолжают рассказывать по итогам двух сетов, чем закончится его матч
ОтветBartez1986
Шёл 13-й год карьеры Медведева. Люди на теннисных ветках продолжают рассказывать по итогам двух сетов, чем закончится его матч
Кстати да,что когда он в финалы выходил писали,что когда он сейчас играет.Уже сколько раз его хоронили и писали,что в десятку не вернется итд итп...а он после 1 провального года,который у кого угодно может быть,позиции топ 10 держит,а проваливается как и другие,исключая может 3-5 человек в туре.
Ответazfotki
Кстати да,что когда он в финалы выходил писали,что когда он сейчас играет.Уже сколько раз его хоронили и писали,что в десятку не вернется итд итп...а он после 1 провального года,который у кого угодно может быть,позиции топ 10 держит,а проваливается как и другие,исключая может 3-5 человек в туре.
все так. но хочется ему лучшего. тем более пока другие дают шансы
Для того чтобы Медведев прошел как можно дальше на ТБШ у него должна быть сетка такая:
1 круг - Оже Альяссим
2 круг - Томми Пол
3 круг - Хуркач
4 круг - Зверев
5 круг - Алькарас
6 круг - Синнер

А иначе он просто сольет первому попавшемуся Дамму в первом круге))
Давненько Новак со Стёпой не играл.. Будет любопытно посмотреть.
Ай да Ромски!!! Ура!!! Поздравляю, трудяга и умница!
Как же чокерит португалец
Синнер даже на одной ноге, под солнечным ударом и с палкой вместо ракетки не проиграет такому
Даня все хочет малой кровью, как со стариком Марином. а надо пахать, сам же говорил, что уровень сравнялся. топ-100 сейчас вполне могут на матч-два пикануть против условных топов
Сафиуллин дал стране угля в первой партии, конечно )
Ну в принципе понятно всё с Медведем. У него корона, и он считает, что всякие 90-е ракетки мира должны перед ним падать сразу. Но жизнь не так устроена
Роман Тайбрекович Пятисетов!💪🏼
Португалец играя лучше , зачем то сливает нужные сеты.
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