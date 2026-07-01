Уимблдон. Сафиуллин обыграл Ван де Зандшульпа на решающем тай-брейке, Джокович встретится с Циципасом, Медведев, Синнер, Фонсека, Пол, Хуркач вышли в 3-й круг
В Лондоне проходит второй круг мужского «Уимблдона».
Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом во втором круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин победил Ботика ван де Зандшульпом, Даниил Медведев – Даниэля Мериду.
Янник Синнер прошел Нуну Боржеса.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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1 круг - Оже Альяссим
2 круг - Томми Пол
3 круг - Хуркач
4 круг - Зверев
5 круг - Алькарас
6 круг - Синнер
А иначе он просто сольет первому попавшемуся Дамму в первом круге))
Синнер даже на одной ноге, под солнечным ударом и с палкой вместо ракетки не проиграет такому