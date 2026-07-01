Уимблдон. Андреева и Крейчикова играют решающий сет, Александрова борется с Тараруди, Калинская, Пегула, Гауфф, Соболенко, Мухова вышли в 3-й круг, Гасанова выбыла
На «Уимблдоне» проходит второй круг женского одиночного разряда.
Мирра Андреева играет с Барборой Крейчиковой во втором круге «Уимблдона», Екатерина Александрова – с Ланланой Тараруди.
Анна Калинская победила Диан Парри, Арина Соболенко – Маккартни Кесслер.
Анастасия Гасанова уступила Наоми Осаке.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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США - было 18 теннисисток / осталось 12
Чехия - 10/7
Россия - 9/7
Украина - 7/3
Австралия - 5/3
Испания - 4/3
Франция - 4/2
Италия - 3/2
Китай - 3/2
Узбекистан - 3/2
Швейцария - 3/2
Таиланд - 2/2
Великобритания - 8/1
Германия - 5/1
Польша - 4/1
Румыния - 4/1
Хорватия - 3/1
Аргентина - 2/1
Беларусь - 2/1
Бельгия - 2/1
Казахстан - 2/1
Колумбия - 2/1
Латвия - 2/1
Япония - 2/1
Греция - 1/1
Грузия - 1/1
Индонезия - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Австрия - 3/0
Венгрия - 2/0
Канада - 2/0
Андорра - 1/0
Бразилия - 1/0
Дания - 1/0
Македония - 1/0
Мексика - 1/0
Сербия - 1/0
Словения - 1/0
Напомню, что на старт у нас вышли теннисистки из 39 стран, а во втором круге осталось только 29. В сравнении с прошлым годом представительство меньше (тогда было 39/31). Американки сохранили лидерство (18/12), выбыла только третья часть всех представительниц США. Удачной 1/64 финала стала для ближайших конкуренток - Чехии (10/7) и России (9/7), у которых выбыло относительно небольшое количество теннисисток, при этом в строю остались все сеянные.
Хорошие результаты на старте у Австралии (5/3), Испании (4/3), Франции (4/2), Италии, Китая, Узбекистана и Швейцарии (у всех 3/2).
Провал первого круга на всех Гранд Слэмах - это традиционно хозяйки. Вот и на Уимблдоне британки не стали нарушать традиции и дружно вылетели (8/1). Во второй круг прошла только Кэти Свон. Хотя сказался отказ Радукану - главной надежды Великобритании. Также неудачным первый круг стал для Украины (7/3), Германии (5/1), Польши (4/1), Румынии (4/1), Хорватии (3/1) и Австрии (3/0). При этом у Украины выбыла сеянная Свитолина, у Польши - Хвалинская, у Хорватии - Векич, у Австрии - Потапова. Без неожиданностей у Румынии и Германии - там за всех отдуваются ветераны Сорана Кирстя и Татьяна Мария.
Из "малых наций" отмечу исторический выход во второй круг грузинки Болквадзе, на моей памяти после Лейлы Месхи таких успехов у женского грузинского тенниса не было.
Во втором круге будет сразу три дерби: чешское Синякова - Бартункова, американское Анисимова - Кенин и российское Шнайдер - Самсонова. Сам по себе факт достаточно редкий, но вполне ожидаемый, учитывая достаточно большое представительство (26 теннисисток из 64) и трех стран. Из любопытных пар второго круга - встреча теннисисток "малых наций": Остапенко - Ружич, Рахимова - Саккари и Мертенс - Тимофеева
Удачи ей и спокойствия
надо делать 2-0)