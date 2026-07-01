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  4. Уимблдон. Андреева и Крейчикова играют решающий сет, Александрова борется с Тараруди, Калинская, Гауфф, Соболенко, Мухова вышли в 3-й круг, Гасанова выбыла

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Уимблдон. Андреева и Крейчикова играют решающий сет, Александрова борется с Тараруди, Калинская, Пегула, Гауфф, Соболенко, Мухова вышли в 3-й круг, Гасанова выбыла
На «Уимблдоне» проходит второй круг женского одиночного разряда.

Мирра Андреева играет с Барборой Крейчиковой во втором круге «Уимблдона», Екатерина Александрова – с Ланланой Тараруди.

Анна Калинская победила Диан Парри, Арина Соболенко – Маккартни Кесслер.

Анастасия Гасанова уступила Наоми Осаке.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Результаты 1 круга по странам:
США - было 18 теннисисток / осталось 12
Чехия - 10/7
Россия - 9/7
Украина - 7/3
Австралия - 5/3
Испания - 4/3
Франция - 4/2
Италия - 3/2
Китай - 3/2
Узбекистан - 3/2
Швейцария - 3/2
Таиланд - 2/2
Великобритания - 8/1
Германия - 5/1
Польша - 4/1
Румыния - 4/1
Хорватия - 3/1
Аргентина - 2/1
Беларусь - 2/1
Бельгия - 2/1
Казахстан - 2/1
Колумбия - 2/1
Латвия - 2/1
Япония - 2/1
Греция - 1/1
Грузия - 1/1
Индонезия - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Австрия - 3/0
Венгрия - 2/0
Канада - 2/0
Андорра - 1/0
Бразилия - 1/0
Дания - 1/0
Македония - 1/0
Мексика - 1/0
Сербия - 1/0
Словения - 1/0
Напомню, что на старт у нас вышли теннисистки из 39 стран, а во втором круге осталось только 29. В сравнении с прошлым годом представительство меньше (тогда было 39/31). Американки сохранили лидерство (18/12), выбыла только третья часть всех представительниц США. Удачной 1/64 финала стала для ближайших конкуренток - Чехии (10/7) и России (9/7), у которых выбыло относительно небольшое количество теннисисток, при этом в строю остались все сеянные.
Хорошие результаты на старте у Австралии (5/3), Испании (4/3), Франции (4/2), Италии, Китая, Узбекистана и Швейцарии (у всех 3/2).
Провал первого круга на всех Гранд Слэмах - это традиционно хозяйки. Вот и на Уимблдоне британки не стали нарушать традиции и дружно вылетели (8/1). Во второй круг прошла только Кэти Свон. Хотя сказался отказ Радукану - главной надежды Великобритании. Также неудачным первый круг стал для Украины (7/3), Германии (5/1), Польши (4/1), Румынии (4/1), Хорватии (3/1) и Австрии (3/0). При этом у Украины выбыла сеянная Свитолина, у Польши - Хвалинская, у Хорватии - Векич, у Австрии - Потапова. Без неожиданностей у Румынии и Германии - там за всех отдуваются ветераны Сорана Кирстя и Татьяна Мария.
Из "малых наций" отмечу исторический выход во второй круг грузинки Болквадзе, на моей памяти после Лейлы Месхи таких успехов у женского грузинского тенниса не было.
Во втором круге будет сразу три дерби: чешское Синякова - Бартункова, американское Анисимова - Кенин и российское Шнайдер - Самсонова. Сам по себе факт достаточно редкий, но вполне ожидаемый, учитывая достаточно большое представительство (26 теннисисток из 64) и трех стран. Из любопытных пар второго круга - встреча теннисисток "малых наций": Остапенко - Ружич, Рахимова - Саккари и Мертенс - Тимофеева
Ответstep1953@ukr.net
Результаты 1 круга по странам: США - было 18 теннисисток / осталось 12 Чехия - 10/7 Россия - 9/7 Украина - 7/3 Австралия - 5/3 Испания - 4/3 Франция - 4/2 Италия - 3/2 Китай - 3/2 Узбекистан - 3/2 Швейцария - 3/2 Таиланд - 2/2 Великобритания - 8/1 Германия - 5/1 Польша - 4/1 Румыния - 4/1 Хорватия - 3/1 Аргентина - 2/1 Беларусь - 2/1 Бельгия - 2/1 Казахстан - 2/1 Колумбия - 2/1 Латвия - 2/1 Япония - 2/1 Греция - 1/1 Грузия - 1/1 Индонезия - 1/1 Турция - 1/1 Филиппины - 1/1 Австрия - 3/0 Венгрия - 2/0 Канада - 2/0 Андорра - 1/0 Бразилия - 1/0 Дания - 1/0 Македония - 1/0 Мексика - 1/0 Сербия - 1/0 Словения - 1/0 Напомню, что на старт у нас вышли теннисистки из 39 стран, а во втором круге осталось только 29. В сравнении с прошлым годом представительство меньше (тогда было 39/31). Американки сохранили лидерство (18/12), выбыла только третья часть всех представительниц США. Удачной 1/64 финала стала для ближайших конкуренток - Чехии (10/7) и России (9/7), у которых выбыло относительно небольшое количество теннисисток, при этом в строю остались все сеянные. Хорошие результаты на старте у Австралии (5/3), Испании (4/3), Франции (4/2), Италии, Китая, Узбекистана и Швейцарии (у всех 3/2). Провал первого круга на всех Гранд Слэмах - это традиционно хозяйки. Вот и на Уимблдоне британки не стали нарушать традиции и дружно вылетели (8/1). Во второй круг прошла только Кэти Свон. Хотя сказался отказ Радукану - главной надежды Великобритании. Также неудачным первый круг стал для Украины (7/3), Германии (5/1), Польши (4/1), Румынии (4/1), Хорватии (3/1) и Австрии (3/0). При этом у Украины выбыла сеянная Свитолина, у Польши - Хвалинская, у Хорватии - Векич, у Австрии - Потапова. Без неожиданностей у Румынии и Германии - там за всех отдуваются ветераны Сорана Кирстя и Татьяна Мария. Из "малых наций" отмечу исторический выход во второй круг грузинки Болквадзе, на моей памяти после Лейлы Месхи таких успехов у женского грузинского тенниса не было. Во втором круге будет сразу три дерби: чешское Синякова - Бартункова, американское Анисимова - Кенин и российское Шнайдер - Самсонова. Сам по себе факт достаточно редкий, но вполне ожидаемый, учитывая достаточно большое представительство (26 теннисисток из 64) и трех стран. Из любопытных пар второго круга - встреча теннисисток "малых наций": Остапенко - Ружич, Рахимова - Саккари и Мертенс - Тимофеева
Ждала вашу аналитику. Спасибо!
ОтветSirrin
Ждала вашу аналитику. Спасибо!
Это не аналитика, а статистика
Не буду ругать Андрееву если сыграет достойно, но вылетит. Крейчикова крайне опасная соперница и жребий вообще у Мирры лютый. Каждый круг за счастье.

Удачи ей и спокойствия
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Не буду ругать Андрееву если сыграет достойно, но вылетит. Крейчикова крайне опасная соперница и жребий вообще у Мирры лютый. Каждый круг за счастье. Удачи ей и спокойствия
Поставили на ЦК, там трава медленнее, чем на №1, это по идее Мирре в плюс. Правда Крейчиковой тоже, все-таки она и РГ выигрывала.
Сетку Андреевой сделали жесткую
Анютка, ну что за королевишна! Руку набила в том тай-брейке с Потапычем, уже просто мастер
Калинская в последнее время чудеса показывает, в решающие моменты показывает лучшую игру. Ну молодец)
Все по классике, наступает Уимблдон и динозавры (чешки) возрождаются
Умничка Мирра с 0-3 до 6-4
надо делать 2-0)
Мирре надо наводить красоту, и увеличивать счёт в личке. Благо что Крейчикову она на этих кортах (правда это был парковочный корт) она уже побеждала всего в своём 5-м в карьере вообще матче на траве. Ну а затем возвращать должок Синяковой за ИУ.
Ответz0rg
Мирре надо наводить красоту, и увеличивать счёт в личке. Благо что Крейчикову она на этих кортах (правда это был парковочный корт) она уже побеждала всего в своём 5-м в карьере вообще матче на траве. Ну а затем возвращать должок Синяковой за ИУ.
Не факт, что там будет Синякова. Я больше верю в Николу, хотя фиг знает, конечно. С теми, кто стабильно мяч возвращает, у неё иногда возникают сложности
ОтветAnouck
Не факт, что там будет Синякова. Я больше верю в Николу, хотя фиг знает, конечно. С теми, кто стабильно мяч возвращает, у неё иногда возникают сложности
Ну это было в после буассоновскую эпоху, когда игра была без мысли и без атаки. Сейчас с этим лучше.
Из любопытства посмотрел кто такая и откуда Мариам Болквадзе, первая с 1990 года грузинка во втором круге Гранд Слэма. Оказалось, уже опытная барышня, карьере почти 10 лет, при этом без особых успехов, выше 151 места в рейтинге не поднималась. Но на траве относительно неплохие результаты. В этом году на Уимблдоне прям прорыв случился. Интересно, что по юниорам в 2016 году Болквадзе проиграла в 1/8 финала Софье Кенин, а вообще тогда состав был прям очень крутой: в финале Потапова Ястремскую обыграла, а из тех, кто на слуху, - та же Кенин, а еще Свьонтек, Рыбакина, Анисимова, Андрееску, Самсонова, Грачева, Масарова, Макнелли, Дей, Лю, Данилович, Джонс, Карле, Аранго, Юван ... Прямо золотое поколение. При этом первая сеянная Олеся Первушина, которая в 1/4 финала вынесла Кенин с двумя баранками, закончила карьеру из-за травм, так ее толком и не начав.
Аня с 4-8 до 10-8 вернулась) молодец
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