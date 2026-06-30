44-летняя Серена провела и проиграла первый матч в одиночке за 1396 дней
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс провела первый матч в одиночке с US Open-2022.
В первом круге «Уимблдона» она уступила Майе Джойнт – 3:6, 7:6(6), 3:6. 44-летняя американка вышла на корт впервые за 1396 дней.
Разница в возрасте между Уильямс и Джойнт составила 24 года и 202 дня – второй показатель в истории женского одиночного разряда «Уимблдона» в Открытой эре. Больше было только у Мартины Навратиловой и Гиселы Дулко в 2004 году – 28 лет и 104 дня.
Джойнт – третья австралийка после Саманты Стосур и Айлы Томлянович, обыгравшая Серену на ТБШ.
Дальше 87-я ракетка мира сыграет с Александрой Эалой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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