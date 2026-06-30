Уимблдон. Швентек играет с Таунсенд, Корнеева – с Биррелл, Шнайдер поборется с Лис, Рыбакина – с Буассон, Серена – с Джойнт, Анисимова, Паолини, Саккари вышли во 2-й круг
В Лондоне играют первый круг женского «Уимблдона».
Диана Шнайдер поборется с Евой Лис в первом круге «Уимблдона».
Действующая чемпионка Швентек сыграет с Тэйлор Таунсенд.
Серена Уильямс проведет первый матч на турнире с 2022 года – она поборется с Майей Джойнт.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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GOAT is back.
У Дианы высок шанс вылететь в первом же круге. Кудерметова и Самсонова - даже интересно, кто будет сливаться эпичнее.
Корнеевой вроде бы по силам проходить австралийку
P.S.: Всем нашим - Диане, Алине и Люде удачи.
Швёнтек делает 3 двойные, 4 невынужденные, фактически своими усилиями отдав 2 гейма на своих подачах
если бы такое исполнили где-то в низах itf , полицаи уже бы выезжали за этими бедолагами, но на уровне элиты даже такой цирк прощаемый ))))))))
вопрос в том, кто заставляет мультимиллионершу сливать сеты на контору.
но в 3 сете уверен выйдет и как ни в чем не бывало, будет и подавать и брякать шоколадную пышку, в общем легко победит ) польское шоу )