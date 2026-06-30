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  4. Уимблдон. Швентек играет с Таунсенд, Корнеева – с Биррелл, Шнайдер поборется с Лис, Рыбакина – с Буассон, Серена – с Джойнт, Анисимова, Паолини, Саккари вышли во 2-й круг

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Уимблдон. Швентек играет с Таунсенд, Корнеева – с Биррелл, Шнайдер поборется с Лис, Рыбакина – с Буассон, Серена – с Джойнт, Анисимова, Паолини, Саккари вышли во 2-й круг
В Лондоне играют первый круг женского «Уимблдона».

Диана Шнайдер поборется с Евой Лис в первом круге «Уимблдона».

Действующая чемпионка Швентек сыграет с Тэйлор Таунсенд.

Серена Уильямс проведет первый матч на турнире с 2022 года – она поборется с Майей Джойнт.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Александрова вчера сенсационно победила в 1 круге ТБШ. Неужели и Самсонова победит??
ОтветДмитрий Воронцов
Александрова вчера сенсационно победила в 1 круге ТБШ. Неужели и Самсонова победит??
В чем сенсация в победе Александровой? Она была безусловным фаворитом и по рейтингу, и потому, что трава чуть ни самое ей удобное покрытие. Она и в следующем круге будет фаворитом. Вот дальше сложности, в 1/16 Йович, если пройдет, то в 1/8 Пегула. А до 1/16 доходить должна.
Ответnnp165
В чем сенсация в победе Александровой? Она была безусловным фаворитом и по рейтингу, и потому, что трава чуть ни самое ей удобное покрытие. Она и в следующем круге будет фаворитом. Вот дальше сложности, в 1/16 Йович, если пройдет, то в 1/8 Пегула. А до 1/16 доходить должна.
Вы не умеете в сарказм?)) Она входит в святую троицу, основное занятие которых - вылетать в первом круге ТБШ. Поэтому проход во 2 круг ТБШ для Александровой это сенсация здесь и сейчас)))
Главный матч нынешнего WIM пройдёт сегодня третьим запуском на Центральном корте.
GOAT is back.
Где то я уже слшала по тайру грант. Кажется, ее зачисляли в перспективные.
У Дианы высок шанс вылететь в первом же круге. Кудерметова и Самсонова - даже интересно, кто будет сливаться эпичнее.
Корнеевой вроде бы по силам проходить австралийку
ОтветAnna Morgan
Где то я уже слшала по тайру грант. Кажется, ее зачисляли в перспективные. У Дианы высок шанс вылететь в первом же круге. Кудерметова и Самсонова - даже интересно, кто будет сливаться эпичнее. Корнеевой вроде бы по силам проходить австралийку
Сегодня чую нет нигде в афишах более комедийного шоу, чем матч Кудерметова vs Самсонова
ОтветAnna Morgan
Где то я уже слшала по тайру грант. Кажется, ее зачисляли в перспективные. У Дианы высок шанс вылететь в первом же круге. Кудерметова и Самсонова - даже интересно, кто будет сливаться эпичнее. Корнеевой вроде бы по силам проходить австралийку
Что ж вы настолько в Диану не верите? Лис и сама с той ноги встаёт нечасто в последнее время, да и не так Диана плоха была в матче с Николой.
P.S.: Всем нашим - Диане, Алине и Люде удачи.
театр одного актёра
Швёнтек делает 3 двойные, 4 невынужденные, фактически своими усилиями отдав 2 гейма на своих подачах
если бы такое исполнили где-то в низах itf , полицаи уже бы выезжали за этими бедолагами, но на уровне элиты даже такой цирк прощаемый ))))))))
Мда, как и говорил, шансов у Корнеевой немного. Биррелл очень неплохо идёт по сезону.
У Корнеевой были длинные красивые волосы, но этот хвостик смотрится очень аккуратно, форма тоже огонь. В общем, давай, Алина
Осака нагоняет страху польке.
Похоже, вылетать в первом раунде у Швентик становится традицией. Без ленточки никак.
ОтветВасилий_1117052007
Похоже, вылетать в первом раунде у Швентик становится традицией. Без ленточки никак.
посмотрим, как по мне второй сет был просто конторский, ну она такое исполняла, что просто смешно смотреть. Такие ошибки так часто просто не делают на таком уровне
вопрос в том, кто заставляет мультимиллионершу сливать сеты на контору.
но в 3 сете уверен выйдет и как ни в чем не бывало, будет и подавать и брякать шоколадную пышку, в общем легко победит ) польское шоу )
И все же Паолини победила
Паолини просто стена. Своей игрой в обороне выжала все силы из американки
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