Уимблдон. Хачанов борется с Харрисом, Бублик – с Коккинакисом, Зверев встретится с Блоксом, Вавринка – с Берреттини, Де Минаур, Фриц вышли во 2-й круг
В Лондоне продолжат играть первый круг мужского «Уимблдона».
Карен Хачанов играет с Билли Харрисом в первом круге «Уимблдона».
Чемпион «Ролан Гаррос» Александр Зверев поборется с Александром Блоксом.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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