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  4. Уимблдон. Бублик борется с Коккинакисом, Фриц – с Лайовичем, Хачанов встретится с Харрисом, Зверев – с Блоксом, Вавринка – с Берреттини, Де Минаур вышел во 2-й круг

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Уимблдон. Хачанов борется с Харрисом, Бублик – с Коккинакисом, Зверев встретится с Блоксом, Вавринка – с Берреттини, Де Минаур, Фриц вышли во 2-й круг
В Лондоне продолжат играть первый круг мужского «Уимблдона».

Карен Хачанов играет с Билли Харрисом в первом круге «Уимблдона».

Чемпион «Ролан Гаррос» Александр Зверев поборется с Александром Блоксом.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Ну и пары сегодня. Смотреть вообще нечего, пустой день по сравнению со вчерашним.
Бублик в какого-то мешка превратился после прошлого очень успешного года
Тренер Бублика (ну, он его Братаном называет, хотя его зовут Артем) чуть-чуть побрился и начал выглядеть на 15 лет моложе :))))
Как же этому Уимблдону будет не хватать Далибора Сврчины...грустно без легенды.
Бублик ждёт пока кто-то доиграет, или почему переносят?
Если бубличито сегодня отлетит кокису, то с теннисом ему уже можно заканчивать
Бублику стоит вспомнить, что он играет против Франкенштейна... И окропить ракетку святой водой что ли...
За Карена. Точно играть и побеждать. Поехали :)!!!
Вы думаете, Бублик не может проиграть Коккинакису? Да он может не только Коккинакису, но и Накосьвыкусису, и Сикосьнакисусу, и Оборзетосу, и Выйдиизайдинормальнису!
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