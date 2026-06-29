Уимблдон. Синнер и Кецманович играют решающий сет, Медведев борется с Чиличем, Джокович встретится с Ибином У, Ходар вышел во 2-й круг, Рублев, Рууд выбыли
В Лондоне начался первый круг мужской сетки «Уимблдона».
Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге «Уимблдона».
Даниил Медведев играет с Марином Чиличем.
Действующий чемпион Янник Синнер борется с Миомиром Кецмановичем, Новак Джокович сыграет с Ибином У.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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