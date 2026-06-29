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  4. Уимблдон. Синнер проигрывает Кецмановичу 1:2 по сетам, Медведев борется с Чиличем, Джокович встретится с Ибином У, Ходар вышел во 2-й круг, Рублев, Рууд выбыли

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Уимблдон. Синнер и Кецманович играют решающий сет, Медведев борется с Чиличем, Джокович встретится с Ибином У, Ходар вышел во 2-й круг, Рублев, Рууд выбыли
В Лондоне начался первый круг мужской сетки «Уимблдона».

Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге «Уимблдона».

Даниил Медведев играет с Марином Чиличем.

Действующий чемпион Янник Синнер борется с Миомиром Кецмановичем, Новак Джокович сыграет с Ибином У.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Если итальянского мошенника сегодня отправят домой,то этот турнир уже можно будет считать успешным!
Насколько же Рома умнее и вариативнее Рублева. Одно удовольствие смотреть на него. Очень жаль, что не сложилась карьера так как могла бы.
ОтветOlya B.
Насколько же Рома умнее и вариативнее Рублева. Одно удовольствие смотреть на него. Очень жаль, что не сложилась карьера так как могла бы.
Травмы. Он ведь очень хорошо по взрослым на фьючерсах стартовал. Не хуже Андрея. А потом где-то два года по большому счёту в трубу вылетели :-(
ОтветOlya B.
Насколько же Рома умнее и вариативнее Рублева. Одно удовольствие смотреть на него. Очень жаль, что не сложилась карьера так как могла бы.
Роман - травник. Это его покрытие
Не надо недооценивать Сафиулина. Он вообще-то в четвертьфинале Уима играл.
Сафиуллин красавчик. Его восхождение по весенним грунтовым челленджерам наконец-то дает плоды. Подняться из третьей сотни в зону квалификации шлемов, дважды пройти эти мясорубки. Достойно уважения!
Браво, Кецманович
Дави клостебольщика💪
За Рому,ему нужнее
Роман Сафиулин 🤝🏻 пятисетовики
Молодец Роман, не посмотрел даже, что в оппонентах более рейтинговый соотечественник. После такой долгой квалификации вдвойне молодец
У Кецмановича спецзадание от Джоковича - умри, но выиграй)
ОтветTarkovski
У Кецмановича спецзадание от Джоковича - умри, но выиграй)
Недолго осталось продержаться. Синнер длинные матчи не выигрывает (не помню точное время)
ОтветFunction
Недолго осталось продержаться. Синнер длинные матчи не выигрывает (не помню точное время)
Ровно 4 часа. Потом карета превращается в тыкву
Кецманович тоже захотел немного славы младшего Серундоло, надо продолжать
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