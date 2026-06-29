Уимблдон. Осака играет с Жакмо, Андреева встретится с Линетт, Калинская – с Фрех, Соболенко поборется с Костович, Пегула, Бенчич вышли во 2-й круг, Хвалинска выбыла
В Лондоне играют первый круг женского «Уимблдона».
Мирра Андреева начнет «Уимблдон» матчем против Магды Линетт.
Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Теодорой Костович.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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США - 18 теннисисток / 19 стартовали в 2025 году
Чехия - 10/8
Россия - 9/11
Великобритания - 8/10
Украина - 7/4
Австралия - 5/7
Германия - 5/4
Румыния - 4/5
Испания - 4/3
Польша - 4/3
Франция - 4/3
Китай - 3/5
Италия - 3/3
Швейцария - 3/3
Хорватия - 3/2
Австрия - 3/0
Узбекистан - 3/0
Беларусь - 2/3
Канада - 2/3
Япония - 2/3
Бельгия - 2/2
Венгрия - 2/2
Казахстан - 2/2
Колумбия - 2/2
Латвия - 2/2
Аргентина - 2/1
Таиланд - 2/0
Сербия - 1/2
Словения - 1/2
Бразилия - 1/1
Греция - 1/1
Дания - 1/1
Мексика - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Андорра - 1/0
Грузия - 1/0
Индонезия - 1/0
Македония - 1/0
В 2026 году на корты Уимблдона выйдут теннисистки из 39 стран - полностью идентичный результат в сравнении с прошлым годом. Но вот по флагам состав изменился очень сильно - сразу 7 новичков. В частности уже не вызывает удивления сразу по 3 представительницы от Австрии и Узбекистана, а также 2 таиландки (которых мы могли видеть в Австралии) и индонезийка Тжен. Вдобавок к ним такие специфические страны, как Андорра, Грузия и Македония, теннисистки которых пробились через квалификацию. Выбыли Нидерланды, Армения, Болгария, Египет, Новая Зеландия, Словакия и Тунис.
Как всегда в сетке доминируют теннисистки США (18/19), хотя в этом году их на одну меньше чем в прошлом, и в целом это самое малое представительство за последних два года (также 18 было на Уимблдоне-2024). Второе место на этот раз досталось Чехии (10/8), а Россия уже традиционно чуть ниже (9/11) вместе с хозяйками-британками (8/10). Впрочем 9 россиянок в сетке Гранд Слэма - уже весьма привычное явление, столько же было в этом году в Мельбурне и Париже.
На 5 месте Украина (7/4), которая существенно увеличила свое представительство в этом году на всех Гранд Слэмах, и Уимблдон не стал исключением. Далее Австралия (5/7) и Германия (5/4), Румыния (4/5), Испания (4/3), Польша (4/3), Франция (4/3). Здесь в целом достаточно ровные составы у всех, разве что австралиек будет немного меньше.
По 3 теннисистки в основе имеют Китай (3/5), Италия (3/3), Швейцария (3/3), Хорватия (3/2), Австрия (3/0) и Узбекистан (3/0). Китаянок как и австралиек, стало меньше, остальные все достаточно ровно, ну а феномен Австрии и особенно Узбекистана я уже упоминал ранее, все всё понимают.
По две участницы в основе имеют Беларусь, Латвия, Канада, Япония, Бельгия, Венгрия, Казахстан, Колумбия, Аргентина и Таиланд, причем новичком является только последний.
Ну и достаточно много стран (12), которые в этом году имеют в сетке только одну теннисистку - Сербия, Словения, Бразилия, Греция, Дания, Мексика, Турция, Филиппины, Андорра, Грузия, Индонезия и Македония.
Любопытно, что уже в первом круге жребий свел между собой единичных представительниц своих государств: Саккари - Таусон и Еала - Сарасуа. Также весьма "экзотическими" вышли пары Хаддад-Майя - Тимофеева и Сьерра - Бондар. При этом уже в первом круге сразу два дерби: украинское Свитолина - Снигур, и американское Киз - Дей. Последняя пара также претендует на самое короткое звучание фамилий оппоненток. Впрочем уже во втором круге их могут переплюнуть другие две американки - Энн Ли и Клэр Лю, если конечно обе выиграют свои матчи.
Апдейт - внесены изменения из-за отказа Радукану и замены на Семенистую
А Мирре, 1 раунд играть с Линетт, которая в 20-ке тусовалась и 3 титула имеет