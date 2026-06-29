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  4. Уимблдон. Осака играет с Жакмо, Андреева встретится с Линетт, Калинская – с Фрех, Соболенко поборется с Костович, Пегула, Бенчич вышли во 2-й круг, Хвалинска выбыла

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Уимблдон. Осака играет с Жакмо, Андреева встретится с Линетт, Калинская – с Фрех, Соболенко поборется с Костович, Пегула, Бенчич вышли во 2-й круг, Хвалинска выбыла
В Лондоне играют первый круг женского «Уимблдона».

Мирра Андреева начнет «Уимблдон» матчем против Магды Линетт.

Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Теодорой Костович.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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редакция, поменяйте таблицы с предстоящими матчами на компактные!!! надоело пролистывать эти полотенца до комментов!
Ппц за Майю обидно, получить повреждение на матчболе, и так проиграть матч(
Ответz0rg
Ппц за Майю обидно, получить повреждение на матчболе, и так проиграть матч(
Ну как Янника на рг, только у того тепловой удар или что-то в этом роде
Жаль, было бы интересно посмотреть здесь на Хвалинскую против более статусных соперниц
Стартовые составы теннисных стран на Уимблдоне-2026:
США - 18 теннисисток / 19 стартовали в 2025 году
Чехия - 10/8
Россия - 9/11
Великобритания - 8/10
Украина - 7/4
Австралия - 5/7
Германия - 5/4
Румыния - 4/5
Испания - 4/3
Польша - 4/3
Франция - 4/3
Китай - 3/5
Италия - 3/3
Швейцария - 3/3
Хорватия - 3/2
Австрия - 3/0
Узбекистан - 3/0
Беларусь - 2/3
Канада - 2/3
Япония - 2/3
Бельгия - 2/2
Венгрия - 2/2
Казахстан - 2/2
Колумбия - 2/2
Латвия - 2/2
Аргентина - 2/1
Таиланд - 2/0
Сербия - 1/2
Словения - 1/2
Бразилия - 1/1
Греция - 1/1
Дания - 1/1
Мексика - 1/1
Турция - 1/1
Филиппины - 1/1
Андорра - 1/0
Грузия - 1/0
Индонезия - 1/0
Македония - 1/0
В 2026 году на корты Уимблдона выйдут теннисистки из 39 стран - полностью идентичный результат в сравнении с прошлым годом. Но вот по флагам состав изменился очень сильно - сразу 7 новичков. В частности уже не вызывает удивления сразу по 3 представительницы от Австрии и Узбекистана, а также 2 таиландки (которых мы могли видеть в Австралии) и индонезийка Тжен. Вдобавок к ним такие специфические страны, как Андорра, Грузия и Македония, теннисистки которых пробились через квалификацию. Выбыли Нидерланды, Армения, Болгария, Египет, Новая Зеландия, Словакия и Тунис.
Как всегда в сетке доминируют теннисистки США (18/19), хотя в этом году их на одну меньше чем в прошлом, и в целом это самое малое представительство за последних два года (также 18 было на Уимблдоне-2024). Второе место на этот раз досталось Чехии (10/8), а Россия уже традиционно чуть ниже (9/11) вместе с хозяйками-британками (8/10). Впрочем 9 россиянок в сетке Гранд Слэма - уже весьма привычное явление, столько же было в этом году в Мельбурне и Париже.
На 5 месте Украина (7/4), которая существенно увеличила свое представительство в этом году на всех Гранд Слэмах, и Уимблдон не стал исключением. Далее Австралия (5/7) и Германия (5/4), Румыния (4/5), Испания (4/3), Польша (4/3), Франция (4/3). Здесь в целом достаточно ровные составы у всех, разве что австралиек будет немного меньше.
По 3 теннисистки в основе имеют Китай (3/5), Италия (3/3), Швейцария (3/3), Хорватия (3/2), Австрия (3/0) и Узбекистан (3/0). Китаянок как и австралиек, стало меньше, остальные все достаточно ровно, ну а феномен Австрии и особенно Узбекистана я уже упоминал ранее, все всё понимают.
По две участницы в основе имеют Беларусь, Латвия, Канада, Япония, Бельгия, Венгрия, Казахстан, Колумбия, Аргентина и Таиланд, причем новичком является только последний.
Ну и достаточно много стран (12), которые в этом году имеют в сетке только одну теннисистку - Сербия, Словения, Бразилия, Греция, Дания, Мексика, Турция, Филиппины, Андорра, Грузия, Индонезия и Македония.
Любопытно, что уже в первом круге жребий свел между собой единичных представительниц своих государств: Саккари - Таусон и Еала - Сарасуа. Также весьма "экзотическими" вышли пары Хаддад-Майя - Тимофеева и Сьерра - Бондар. При этом уже в первом круге сразу два дерби: украинское Свитолина - Снигур, и американское Киз - Дей. Последняя пара также претендует на самое короткое звучание фамилий оппоненток. Впрочем уже во втором круге их могут переплюнуть другие две американки - Энн Ли и Клэр Лю, если конечно обе выиграют свои матчи.

Апдейт - внесены изменения из-за отказа Радукану и замены на Семенистую
Ответstep1953@ukr.net
Стартовые составы теннисных стран на Уимблдоне-2026: США - 18 теннисисток / 19 стартовали в 2025 году Чехия - 10/8 Россия - 9/11 Великобритания - 8/10 Украина - 7/4 Австралия - 5/7 Германия - 5/4 Румыния - 4/5 Испания - 4/3 Польша - 4/3 Франция - 4/3 Китай - 3/5 Италия - 3/3 Швейцария - 3/3 Хорватия - 3/2 Австрия - 3/0 Узбекистан - 3/0 Беларусь - 2/3 Канада - 2/3 Япония - 2/3 Бельгия - 2/2 Венгрия - 2/2 Казахстан - 2/2 Колумбия - 2/2 Латвия - 2/2 Аргентина - 2/1 Таиланд - 2/0 Сербия - 1/2 Словения - 1/2 Бразилия - 1/1 Греция - 1/1 Дания - 1/1 Мексика - 1/1 Турция - 1/1 Филиппины - 1/1 Андорра - 1/0 Грузия - 1/0 Индонезия - 1/0 Македония - 1/0 В 2026 году на корты Уимблдона выйдут теннисистки из 39 стран - полностью идентичный результат в сравнении с прошлым годом. Но вот по флагам состав изменился очень сильно - сразу 7 новичков. В частности уже не вызывает удивления сразу по 3 представительницы от Австрии и Узбекистана, а также 2 таиландки (которых мы могли видеть в Австралии) и индонезийка Тжен. Вдобавок к ним такие специфические страны, как Андорра, Грузия и Македония, теннисистки которых пробились через квалификацию. Выбыли Нидерланды, Армения, Болгария, Египет, Новая Зеландия, Словакия и Тунис. Как всегда в сетке доминируют теннисистки США (18/19), хотя в этом году их на одну меньше чем в прошлом, и в целом это самое малое представительство за последних два года (также 18 было на Уимблдоне-2024). Второе место на этот раз досталось Чехии (10/8), а Россия уже традиционно чуть ниже (9/11) вместе с хозяйками-британками (8/10). Впрочем 9 россиянок в сетке Гранд Слэма - уже весьма привычное явление, столько же было в этом году в Мельбурне и Париже. На 5 месте Украина (7/4), которая существенно увеличила свое представительство в этом году на всех Гранд Слэмах, и Уимблдон не стал исключением. Далее Австралия (5/7) и Германия (5/4), Румыния (4/5), Испания (4/3), Польша (4/3), Франция (4/3). Здесь в целом достаточно ровные составы у всех, разве что австралиек будет немного меньше. По 3 теннисистки в основе имеют Китай (3/5), Италия (3/3), Швейцария (3/3), Хорватия (3/2), Австрия (3/0) и Узбекистан (3/0). Китаянок как и австралиек, стало меньше, остальные все достаточно ровно, ну а феномен Австрии и особенно Узбекистана я уже упоминал ранее, все всё понимают. По две участницы в основе имеют Беларусь, Латвия, Канада, Япония, Бельгия, Венгрия, Казахстан, Колумбия, Аргентина и Таиланд, причем новичком является только последний. Ну и достаточно много стран (12), которые в этом году имеют в сетке только одну теннисистку - Сербия, Словения, Бразилия, Греция, Дания, Мексика, Турция, Филиппины, Андорра, Грузия, Индонезия и Македония. Любопытно, что уже в первом круге жребий свел между собой единичных представительниц своих государств: Саккари - Таусон и Еала - Сарасуа. Также весьма "экзотическими" вышли пары Хаддад-Майя - Тимофеева и Сьерра - Бондар. При этом уже в первом круге сразу два дерби: украинское Свитолина - Снигур, и американское Киз - Дей. Последняя пара также претендует на самое короткое звучание фамилий оппоненток. Впрочем уже во втором круге их могут переплюнуть другие две американки - Энн Ли и Клэр Лю, если конечно обе выиграют свои матчи. Апдейт - внесены изменения из-за отказа Радукану и замены на Семенистую
Отличная информация, спасибо
Спасибо Алёне Майоровой , что появилась таки ветка для обсуждения !! )))
Вайлд-карту дали, одного из самых слабых соперников подсунули....и всё равно не....
А Мирре, 1 раунд играть с Линетт, которая в 20-ке тусовалась и 3 титула имеет
Жаль Хвалинскую, если травмировалась, почти выиграв матч
Тяжело до выбрать подходящую обувь для траявнного турнира, когда не соизволишь выйти хотя бы на 1 травяной турнир до большого шлема. Полячка испарилась из конкуренции в том же темпе, что и француженка выбившая Андрееву в прошлом году на РГ.
ОтветWaytoworld St
Тяжело до выбрать подходящую обувь для траявнного турнира, когда не соизволишь выйти хотя бы на 1 травяной турнир до большого шлема. Полячка испарилась из конкуренции в том же темпе, что и француженка выбившая Андрееву в прошлом году на РГ.
Мне интересно, а что значит "подходящую обувь"? Что, такой большой выбор?
Ответz0rg
Мне интересно, а что значит "подходящую обувь"? Что, такой большой выбор?
В зависимости от роста и веса, строения ступни, стиля передвижений и конечно формы подошвы выбирается та или иная обувь. Каждому подходит что-то своё. На траве регулярно случаются неконтролируемые скольжения, чаще после дождя хотя и без него тоже. Задача найти что-то комфортное, но при этом устойчивое и не сукользящее. Имеется ввиду бренд и серию. Это невозможно угадать без практики на травяных покрытиях. Ее то у польки и не было.
Майе, здоровья! Восстановиться до харда попробовать. Надеюсь, ничего серьезного.
Очень жаль Хвалинскую, почти выиграла и тут травма такая дурацкая. Очень надеюсь, что не сильно серьезная. Такой ход ведь набрала ( здоровья!
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