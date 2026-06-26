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Уимблдон. Медведев попал в четверть с Синнером, Бублик – со Зверевым, Рублев начнет матчем с Сафиуллиным
Прошла жеребьевка мужского «Уимблдона»-2026.

На «Уимблдоне» прошла жеребьевка мужского турнира.

В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) стартует против Миомира Кецмановича, а Даниил Медведвев (8) – против Марина Чилича.

Каспер Рууд (11) сыграет с Хубертом Хуркачем, Лучано Дардери (14) – с Итаном Куинном.

Во второй четверти Феликс Оже-Альяссим (3) встретится с Александром Шевченко, а Новак Джокович (7) – с Ибином У.

Андрей Рублев (12) попал на Романа Сафиуллина, Жоао Фонсека (24) – на Роберто Баутиста-Агута.

Стефанос Циципас поборется с Юго Гастоном и может выйти на Джоковича во втором круге.

В третьей четверти Бен Шелтон (4) сыграет с Отто Виртаненом, а Алекс де Минаур (5) – с Романом Андресом Бурручагой.

Карен Хачанов (19) начнет матчем с Билли Харрисом, Флавио Коболли (9) – с Мариано Навоне, Артур Фис (20) – с Рафаэлем Коллиньоном.

Стэн Вавринка (WC) сыграет с Маттео Берреттини, Григор Димитров (WC) – с Дэйном Суини.

В нижней четверти Александр Зверев (2) встретится с Александром Блоксом, а Тэйлор Фриц (6) – с Джеком Дрэйпером.

Александр Бублик (10) поборется с Танаси Коккинакисом, Иржи Лехечка (13) – с Алексеем Попыриным.

Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoУимблдон
logoЯнник Синнер
logoМарин Чилич
logoМиомир Кецманович
logoКаспер Рууд
logoФеликс Оже-Альяссим
logoХуберт Хуркач
logoЛучано Дардери
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
logoРоман Сафиуллин
logoАлександр Шевченко
logoСтефанос Циципас
logoРоберто Баутиста-Агут
logoБен Шелтон
logoЖоао Фонсека
logoКарен Хачанов
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoАртур Фис
logoФлавио Коболли
logoМариано Навоне
logoСтэн Вавринка
logoГригор Димитров
logoМаттео Берреттини
logoАлександр Бублик
logoТэйлор Фриц
logoДжек Дрэйпер
logoАлександр Блокс
logoТанаси Коккинакис
logoАлексей Попырин
logoИржи Лехечка
logoATP
logoДаниил Медведев

Комментарии

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Рууд - Гуркач, Медведев - Чилич, Фриц - Дрейпер)))
У Джока вроде нормальная сетка в этот раз, должен пошуметь.
Повылетает же сеянных в первом круге..
Рома грохнет Рублика
Степа что-то опять вниз ушел, не составит он конкуренцию Джоку во втором туре, так как вылетет в первом.
Жаль Романа, опять не повезло
У Джоковича до полуфинала ковровая дорожка.
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