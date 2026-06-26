Уимблдон. Медведев попал в четверть с Синнером, Бублик – со Зверевым, Рублев начнет матчем с Сафиуллиным

На «Уимблдоне» прошла жеребьевка мужского турнира.
В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) стартует против Миомира Кецмановича, а Даниил Медведвев (8) – против Марина Чилича.
Каспер Рууд (11) сыграет с Хубертом Хуркачем, Лучано Дардери (14) – с Итаном Куинном.
Во второй четверти Феликс Оже-Альяссим (3) встретится с Александром Шевченко, а Новак Джокович (7) – с Ибином У.
Андрей Рублев (12) попал на Романа Сафиуллина, Жоао Фонсека (24) – на Роберто Баутиста-Агута.
Стефанос Циципас поборется с Юго Гастоном и может выйти на Джоковича во втором круге.
В третьей четверти Бен Шелтон (4) сыграет с Отто Виртаненом, а Алекс де Минаур (5) – с Романом Андресом Бурручагой.
Карен Хачанов (19) начнет матчем с Билли Харрисом, Флавио Коболли (9) – с Мариано Навоне, Артур Фис (20) – с Рафаэлем Коллиньоном.
Стэн Вавринка (WC) сыграет с Маттео Берреттини, Григор Димитров (WC) – с Дэйном Суини.
В нижней четверти Александр Зверев (2) встретится с Александром Блоксом, а Тэйлор Фриц (6) – с Джеком Дрэйпером.
Александр Бублик (10) поборется с Танаси Коккинакисом, Иржи Лехечка (13) – с Алексеем Попыриным.
Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Полностью сетка здесь.
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