Уимблдон. Медведев попал в четверть с Синнером, Бублик – со Зверевым, Рублев начнет матчем с Сафиуллиным

Прошла жеребьевка мужского «Уимблдона»-2026.

На «Уимблдоне » прошла жеребьевка мужского турнира.

В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) стартует против Миомира Кецмановича , а Даниил Медведвев (8) – против Марина Чилича .

Каспер Рууд (11) сыграет с Хубертом Хуркачем , Лучано Дардери (14) – с Итаном Куинном.

Во второй четверти Феликс Оже-Альяссим (3) встретится с Александром Шевченко , а Новак Джокович (7) – с Ибином У.

Андрей Рублев (12) попал на Романа Сафиуллина , Жоао Фонсека (24) – на Роберто Баутиста-Агута .

Стефанос Циципас поборется с Юго Гастоном и может выйти на Джоковича во втором круге.

В третьей четверти Бен Шелтон (4) сыграет с Отто Виртаненом, а Алекс де Минаур (5) – с Романом Андресом Бурручагой.

Карен Хачанов (19) начнет матчем с Билли Харрисом, Флавио Коболли (9) – с Мариано Навоне , Артур Фис (20) – с Рафаэлем Коллиньоном.

Стэн Вавринка (WC) сыграет с Маттео Берреттини , Григор Димитров (WC) – с Дэйном Суини.

В нижней четверти Александр Зверев (2) встретится с Александром Блоксом , а Тэйлор Фриц (6) – с Джеком Дрэйпером .

Александр Бублик (10) поборется с Танаси Коккинакисом , Иржи Лехечка (13) – с Алексеем Попыриным .

Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Полностью сетка здесь .