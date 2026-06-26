Уимблдон. Андреева попала в одну четверть с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт

Прошла жеребьевка женского «Уимблдона»-2026.

На «Уимблдоне » прошла жеребьевка женского турнира.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Теодорой Костович, Мирра Андреева (5) – с Магдой Линетт .

Анастасия Захарова поборется с Каролиной Муховой (10), Анастасия Гасанова – Эмильяной Аранго , Наоми Осака (14) – с Эльзой Жакмо .

Во второй четверти Джессика Пегула (4) сыграет с Дарьей Видмановой, Коко Гауфф (7) – с Тамарой Корпач .

Анна Калинская (19) поборется с Магдаленой Фрех , Екатерина Александрова (18) – с Панной Удварди.

В третьей четверти действующая чемпионка Ига Швентек (3) сыграет с Тэйлор Таунсенд , Элина Свитолина (8) – Дарьей Снигур.

Анна Блинкова поборется с Юлией Стародубцевой, Эмма Наварро (23) – с Паулой Бадосой .

Серена Уильямс (WC) сыграет первый одиночный матч после возвращения в тур с Майей Джойнт.

В нижней четверти Елена Рыбакина (2) сыграет с Лоис Буассон , прошлогодняя финалистка Аманда Анисимова (6) – с Линой Джерческой.

Диана Шнайдер (15) встретится с Евой Лис , Людмила Самсонова – с Полиной Кудерметовой , Алина Корнеева – с Кимберли Биррелл.

Турнир стартует 29 июня. Полностью сетка здесь .