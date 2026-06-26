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  4. Уимблдон. Андреева попала в одну четверть с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт

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Уимблдон. Андреева попала в одну четверть с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт
Прошла жеребьевка женского «Уимблдона»-2026.

На «Уимблдоне» прошла жеребьевка женского турнира.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Теодорой Костович, Мирра Андреева (5) – с Магдой Линетт.

Анастасия Захарова поборется с Каролиной Муховой (10), Анастасия ГасановаЭмильяной Аранго, Наоми Осака (14) – с Эльзой Жакмо.

Во второй четверти Джессика Пегула (4) сыграет с Дарьей Видмановой, Коко Гауфф (7) – с Тамарой Корпач.

Анна Калинская (19) поборется с Магдаленой Фрех, Екатерина Александрова (18) – с Панной Удварди.

В третьей четверти действующая чемпионка Ига Швентек (3) сыграет с Тэйлор Таунсенд, Элина Свитолина (8) – Дарьей Снигур.

Анна Блинкова поборется с Юлией Стародубцевой, Эмма Наварро (23) – с Паулой Бадосой.

Серена Уильямс (WC) сыграет первый одиночный матч после возвращения в тур с Майей Джойнт.

В нижней четверти Елена Рыбакина (2) сыграет с Лоис Буассон, прошлогодняя финалистка Аманда Анисимова (6) – с Линой Джерческой.

Диана Шнайдер (15) встретится с Евой Лис, Людмила Самсонова – с Полиной Кудерметовой, Алина Корнеева – с Кимберли Биррелл.

Турнир стартует 29 июня. Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoУимблдон
logoМирра Андреева
logoАрина Соболенко
logoМагда Линетт
logoНаоми Осака
logoКаролина Мухова
logoАнастасия Гасанова
logoАнастасия Захарова
logoЭмильяна Аранго
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoТамара Корпач
logoЭльза Жакмо
logoИга Швентек
logoАнна Калинская
logoЕкатерина Александрова
logoМагдалена Фрех
logoЭлина Свитолина
logoАнна Блинкова
logoТэйлор Таунсенд
logoСерена Уильямс
logoПаула Бадоса
logoЭмма Наварро
logoЕлена Рыбакина
logoДиана Шнайдер
logoАманда Анисимова
logoЛоис Буассон
logoЛюдмила Самсонова
logoАлина Корнеева
logoПолина Кудерметова
logoЕва Лис
logoWTA

Комментарии

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У Джойнт всего одна победа в последних 13 матчах. Кто-то удивлен, что Серене она досталась?)
ОтветSyndycate
У Джойнт всего одна победа в последних 13 матчах. Кто-то удивлен, что Серене она досталась?)
Нет, но вообще конечно интересно, как они так номерочки подмухлевали) но следом правда Еала
Мирре с большой долей вероятности придётся ещё с Николой сыграть предварительно. Или с Синяковой, в Чжен на траве не очень-то верю, хотя подача у той неплохая.
ОтветAnouck
Мирре с большой долей вероятности придётся ещё с Николой сыграть предварительно. Или с Синяковой, в Чжен на траве не очень-то верю, хотя подача у той неплохая.
Чжен максимум матч выиграет, она на траве никакая, да ещё и после травмы возвращается
Емаааа, сетка смерти для Мирры. Если по такому пути выйдёт в 1/4, это будет подвиг.
А вообще верхняя половина выглядит существенно сильнее нижней
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