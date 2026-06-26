Уимблдон. Андреева попала в одну четверть с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт

На «Уимблдоне» прошла жеребьевка женского турнира.
В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Теодорой Костович, Мирра Андреева (5) – с Магдой Линетт.
Анастасия Захарова поборется с Каролиной Муховой (10), Анастасия Гасанова – Эмильяной Аранго, Наоми Осака (14) – с Эльзой Жакмо.
Во второй четверти Джессика Пегула (4) сыграет с Дарьей Видмановой, Коко Гауфф (7) – с Тамарой Корпач.
Анна Калинская (19) поборется с Магдаленой Фрех, Екатерина Александрова (18) – с Панной Удварди.
В третьей четверти действующая чемпионка Ига Швентек (3) сыграет с Тэйлор Таунсенд, Элина Свитолина (8) – Дарьей Снигур.
Анна Блинкова поборется с Юлией Стародубцевой, Эмма Наварро (23) – с Паулой Бадосой.
Серена Уильямс (WC) сыграет первый одиночный матч после возвращения в тур с Майей Джойнт.
В нижней четверти Елена Рыбакина (2) сыграет с Лоис Буассон, прошлогодняя финалистка Аманда Анисимова (6) – с Линой Джерческой.
Диана Шнайдер (15) встретится с Евой Лис, Людмила Самсонова – с Полиной Кудерметовой, Алина Корнеева – с Кимберли Биррелл.
Турнир стартует 29 июня. Полностью сетка здесь.
А вообще верхняя половина выглядит существенно сильнее нижней