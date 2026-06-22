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Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова дисквалифицирована на 4 года за отказ от допинг-теста
Вондроушова дисквалифицирована на четыре года за отказ от допинг-теста.

Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года.

Ранее чешка объясняла произошедшее тяжелым психологическим состоянием. По ее словам, сотрудник антидопингового агентства поздно вечером позвонил в дверь, не представившись и не соблюдая протокол. Эксперты подтвердили у нее острую стрессовую реакцию и генерализованное тревожное расстройство. Через три дня она сдала тест другому сотруднику.

На время дисквалификации Вондроушовой запрещено тренировать игроков и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA, ATP и турниры «Большого шлема».

Все о конфликте Вондроушовой с офицером допинг-контроля

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ITIA
logoМаркета Вондроушова
logoWTA
logoдопинг
logoITIA

Комментарии

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Ахахахаххаха, то есть Маркету на 4 года забанили за то что допинг офицер ломился к ней домой ночью и она ему не открыла, а Синнера за реально найденный допинг забанили на 3 месяца? Такое комментировать - только портить
ОтветPredatorMax
Ахахахаххаха, то есть Маркету на 4 года забанили за то что допинг офицер ломился к ней домой ночью и она ему не открыла, а Синнера за реально найденный допинг забанили на 3 месяца? Такое комментировать - только портить
Вы не понимаете, это другое (с)
ОтветPredatorMax
Ахахахаххаха, то есть Маркету на 4 года забанили за то что допинг офицер ломился к ней домой ночью и она ему не открыла, а Синнера за реально найденный допинг забанили на 3 месяца? Такое комментировать - только портить
Тут вообще комментарии не нужны. Синнер чист, аки божий агнец! 🤣
Совсем охренели со своим антидопинговым террором...
Где-то загадочно улыбается один итальянский юноша, хорошо иметь мощную крышу
Хорошо, что Синнер никогда не против допинг-теста, а то бы сидел сейчас без тенниса
Серену за подобное, помню, никто не забанил. Да, у нее немного другая ситуация была, но по факту тест тогда она так и не сдала
ОтветVeneno
Серену за подобное, помню, никто не забанил. Да, у нее немного другая ситуация была, но по факту тест тогда она так и не сдала
Плохо помните.
У нее была совсем другая ситуация, начиная от организации и заканчивая разбирательством.
помню какой-то американский атлет 3 раза прятался от сдачи тестов
и его оправдали)
ОтветNeodim
помню какой-то американский атлет 3 раза прятался от сдачи тестов и его оправдали)
Он демократически прятался
Если бы я понимал, что накачан допингом, и он ещё "не выветрился", то при неожиданном появлении сотрудника антидопингового агентства у меня тоже бы произошла внезапная острая стрессовая реакция и генерализованное тревожное расстройство.
А за что 4 года? Эксперты подтвердили, тест сдала через 3 дня.
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