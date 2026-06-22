Вондроушова дисквалифицирована на четыре года за отказ от допинг-теста.

Чемпионка «Уимблдона »-2023 Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года.

Ранее чешка объясняла произошедшее тяжелым психологическим состоянием. По ее словам, сотрудник антидопингового агентства поздно вечером позвонил в дверь, не представившись и не соблюдая протокол. Эксперты подтвердили у нее острую стрессовую реакцию и генерализованное тревожное расстройство. Через три дня она сдала тест другому сотруднику.

На время дисквалификации Вондроушовой запрещено тренировать игроков и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA, ATP и турниры «Большого шлема».

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