  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Серена получила wild card на «Уимблдон». Это будет ее первый ТБШ с US Open-2022

0
Серена получила wild card на «Уимблдон». Это будет ее первый ТБШ с US Open-2022

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card в основную сетку «Уимблдона». 

44-летняя американка возобновила карьеру в июне – она не играла с US Open-2022.

Также она сыграет в паре со своей сестрой Винус.

Уильямс-младшая – семикратная чемпионка «Уимблдона» в одиночном разряде.

Серена Уильямс – снова теннисистка!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Wimbledon
logoУимблдон
logoСерена Уильямс
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это сюрприз! 😄
выйдет в четвертьфинал
отлично. надеюсь, у нее все получится! мечтала бы посмотреть ее матч с Ариной :).
В сингл будет очень сложно, не думаю, что пару матчей вытянет
Ура! Новость года
🤣
Повезёт же кому-то в первом круге
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Маррей о возвращении Серены: «Я спросил, скучает ли она по теннису. Она ответила: каждый день»
сегодня, 09:42
Серена приехала на «Уимблдон»
18 июня, 16:41Фото
Клейстерс о том, может ли Серена сыграть на «Уимблдоне» в одиночке: «Мне кажется, пока немного рано»
18 июня, 11:55
Рекомендуем
Главные новости
Бад-Хомбург (WTA). Осака и Фрех доиграют в понедельник, Йович встретится с Ван Синьюй, Самсонова вышла во 2-й круг, Болтер выбыла
43 минуты назад
Мальорка (ATP). Ганфманн, Сонего вышли во 2-й круг, Маннарино выбыл
45 минут назад
Пол – Серундоло после финала в Queen’s Club: «Поздравляю Франа и его команду. Ребята, мы вас очень уважаем»
57 минут назад
Берлин (WTA). Носкова взяла крупнейший титул в карьере и дебютирует в топ-10
сегодня, 17:39
Серундоло – отцу после титула в Queen’s Club: «Это твой первый перелет и первый раз за границей. Поздравляю с тем, что решился»
сегодня, 17:36
Фриц о том, что проиграл два финала за две недели: «Может быть, третья попытка окажется счастливой»
сегодня, 16:48
Тиафу процитировал Послание к Римлянам после победы в Галле: «Страдания не идут ни в какое сравнение с радостью, которая ждет впереди»
сегодня, 16:28
Санторо выступил за сокращение сетов: «Сегодня люди не хотят смотреть матчи по пять часов»
сегодня, 15:52
Лондон (ATP). Серундоло взял крупнейший титул в карьере
сегодня, 15:44
Галле (ATP). Тиафу выиграл первый титул с 2023-го и вернется в топ-20
сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
10 июня, 08:44Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
8 июня, 11:32Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
7 июня, 19:02
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
4 июня, 17:37
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
1 июня, 15:01Видео
Теннисист Ходар поздравил болельщиков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
31 мая, 20:49
Дзюба о Данииле Медведеве: «Ему нужно менять стиль игры. Он постоянно стоит на задней линии»
31 мая, 09:55
Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: «В детстве я играл с Калафьори, а «ПСЖ» я люблю из-за Энрике»
30 мая, 13:24
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Рекомендуем