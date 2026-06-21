Серена получила wild card на «Уимблдон». Это будет ее первый ТБШ с US Open-2022

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card в основную сетку «Уимблдона ».

44-летняя американка возобновила карьеру в июне – она не играла с US Open -2022.

Также она сыграет в паре со своей сестрой Винус .

Уильямс-младшая – семикратная чемпионка «Уимблдона» в одиночном разряде.

Серена Уильямс – снова теннисистка!