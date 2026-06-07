Ролан Гаррос. Финал. Зверев в пяти сетах обыграл Коболли
В Париже прошел финал мужского «Ролан Гаррос».
Александр Зверев обыграл Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос».
Сетка здесь.
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Если уж решил поумничать, то сначала матчасть учи, а то опозориться только получилось
После второго: а, не, всё нормально
Ну так извините, кто доктор Медведеву и Циципасу, что они вместо держать свой уровень упоролись в приставку и в ()страдание? А?
Зверев практически 10 бесперебойных лет в топе, заслужил свою "халяву". Тем, что год за годом доходил до матчей с сильнейшими.
Так что чуть больше уважения ему.
Ну и женщин бить - последнее дело для мужчины. Можно, конечно, прикидываться, что этого не было. Без сомнений, история знает много случаев, когда шкуры всякие стремятся снять денег с известных спортсменов. Но это не случай Саши. Ох, не случай…
Короче, за Коболли сегодня 👌
Человек с такой менталкой как у Зверева не должен выиграть РГ.
Вот играет тай-брейк в четвертом сете. С оппонентом, который на бумаге его ногами вперед выносить должен в 3-х сетах.