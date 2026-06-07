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Ролан Гаррос. Финал. Зверев в пяти сетах обыграл Коболли

В Париже прошел финал мужского «Ролан Гаррос».

Александр Зверев обыграл Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос».

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«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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logoАлександр Зверев
logoРолан Гаррос
logoФлавио Коболли
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Комментарии

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Момент истины для всей карьеры Александра Зверева, её кульминация. Либо сейчас, либо уже никогда. Только раз в жизни может все настолько идеально сложится, как это сейчас складывается у Зверева. Не нужно было побеждать ни Алькараса или Синнера, даже 39-летний Джокович не попался по сетке. Молодняк (Ходар, Меньшик), измотанный предыдущими матчами, тоже не показал всего того уровня, что мог бы предложить Звереву. Даже в финале Александру предстоит играть с теннисистом, который его практически во всём хуже и совершенно точно не являющийся ему и близко ровней. По сути все в руках, ногах, голове Зверева сегодня. Единственное, кому он может сегодня проиграть, так это самому себе.
ОтветAnd Justice for All
Момент истины для всей карьеры Александра Зверева, её кульминация. Либо сейчас, либо уже никогда. Только раз в жизни может все настолько идеально сложится, как это сейчас складывается у Зверева. Не нужно было побеждать ни Алькараса или Синнера, даже 39-летний Джокович не попался по сетке. Молодняк (Ходар, Меньшик), измотанный предыдущими матчами, тоже не показал всего того уровня, что мог бы предложить Звереву. Даже в финале Александру предстоит играть с теннисистом, который его практически во всём хуже и совершенно точно не являющийся ему и близко ровней. По сути все в руках, ногах, голове Зверева сегодня. Единственное, кому он может сегодня проиграть, так это самому себе.
Комментарий скрыт
ОтветTun
Комментарий скрыт
Ты видимо значения слова "пафос" не знаешь..
Если уж решил поумничать, то сначала матчасть учи, а то опозориться только получилось
Сегодня Зверев однозначно войдет в историю. Либо станет самым успешным теннисистом, рожденным в 90х годах, либо навсегда останется самым титулованным бесшлемником. Своей карьерой и стабильностью уж одну чашку заслужил, а там может после победы наконец чоккерить перестанет. Если уж брать скиллы и класс игроков кроме большой четверки, круче Зверева в 21 веке был разве что Дель-Потро. Вот уж кому реально не повезло оказаться не в том времени.
ОтветProkuror Prokurorov
Сегодня Зверев однозначно войдет в историю. Либо станет самым успешным теннисистом, рожденным в 90х годах, либо навсегда останется самым титулованным бесшлемником. Своей карьерой и стабильностью уж одну чашку заслужил, а там может после победы наконец чоккерить перестанет. Если уж брать скиллы и класс игроков кроме большой четверки, круче Зверева в 21 веке был разве что Дель-Потро. Вот уж кому реально не повезло оказаться не в том времени.
Все верно, либо войдет в историю либо вляпается
ОтветProkuror Prokurorov
Сегодня Зверев однозначно войдет в историю. Либо станет самым успешным теннисистом, рожденным в 90х годах, либо навсегда останется самым титулованным бесшлемником. Своей карьерой и стабильностью уж одну чашку заслужил, а там может после победы наконец чоккерить перестанет. Если уж брать скиллы и класс игроков кроме большой четверки, круче Зверева в 21 веке был разве что Дель-Потро. Вот уж кому реально не повезло оказаться не в том времени.
Вавринку упустил
После первого сета: Зверев, ты ли это?
После второго: а, не, всё нормально
Мои искренние сочувствия всем болельщикам Александра Зверева! Это даже хуже, чем болеть за лондонский Арсенал все эти годы.
ОтветAnd Justice for All
Мои искренние сочувствия всем болельщикам Александра Зверева! Это даже хуже, чем болеть за лондонский Арсенал все эти годы.
На уровне Тоттенхэма
Саша, даже без слов понятно, что ты должен забрать уже БШ! Сейчас или никогда!
ОтветOnlyDendy
Саша, даже без слов понятно, что ты должен забрать уже БШ! Сейчас или никогда!
Он уже думает может сняться
Больше хочется этот шлем даже не для самого Зверева, а для его отца, который столько лет терпит это чудо . Мужик заслужил
ОтветАлексей Иванов
Больше хочется этот шлем даже не для самого Зверева, а для его отца, который столько лет терпит это чудо . Мужик заслужил
Мне кажется, он и сейчас бы вышел с ракеткой и забрал шлем.. для себя)
ОтветАлексей Иванов
Больше хочется этот шлем даже не для самого Зверева, а для его отца, который столько лет терпит это чудо . Мужик заслужил
Именно
Ну что. Поболеем за русского в финале, а что делать?
ОтветNoThanks
Ну что. Поболеем за русского в финале, а что делать?
Как говорят одесситы: Конечно поболеем! а куда деваться? 😄
ОтветNoThanks
Ну что. Поболеем за русского в финале, а что делать?
Нет, не поболеем за русского
Сейчас хейтерки начнут рассказывать о "халяве, сетке челленджера".
Ну так извините, кто доктор Медведеву и Циципасу, что они вместо держать свой уровень упоролись в приставку и в ()страдание? А?
Зверев практически 10 бесперебойных лет в топе, заслужил свою "халяву". Тем, что год за годом доходил до матчей с сильнейшими.
Так что чуть больше уважения ему.
ОтветПлюсаника2
Сейчас хейтерки начнут рассказывать о "халяве, сетке челленджера". Ну так извините, кто доктор Медведеву и Циципасу, что они вместо держать свой уровень упоролись в приставку и в ()страдание? А? Зверев практически 10 бесперебойных лет в топе, заслужил свою "халяву". Тем, что год за годом доходил до матчей с сильнейшими. Так что чуть больше уважения ему.
Как был чокером, так и останется. Даже до МЕдведа ему далеко
ОтветПлюсаника2
Сейчас хейтерки начнут рассказывать о "халяве, сетке челленджера". Ну так извините, кто доктор Медведеву и Циципасу, что они вместо держать свой уровень упоролись в приставку и в ()страдание? А? Зверев практически 10 бесперебойных лет в топе, заслужил свою "халяву". Тем, что год за годом доходил до матчей с сильнейшими. Так что чуть больше уважения ему.
Халява халявой, но одно дело спокойно закрыть среднего теннисиста, который почти наверняка больше до такой стадии не доберется, за два часа, а другое, так мучаться больше четырех часов, фактически оставив итог матча на произвол судьбы.
По спортивным показателям Зверев, конечно, заслуживает Шлем. И по совокупности, и по нынешнему уровню игры. Но болеть за него как-то не получается. Не забыть грязный трехэтажный мат в адрес отца, когда тот сидел, слушал это все и чуть не плакал. На камеры это все, на весь мир…
Ну и женщин бить - последнее дело для мужчины. Можно, конечно, прикидываться, что этого не было. Без сомнений, история знает много случаев, когда шкуры всякие стремятся снять денег с известных спортсменов. Но это не случай Саши. Ох, не случай…
Короче, за Коболли сегодня 👌
ОтветGreek
По спортивным показателям Зверев, конечно, заслуживает Шлем. И по совокупности, и по нынешнему уровню игры. Но болеть за него как-то не получается. Не забыть грязный трехэтажный мат в адрес отца, когда тот сидел, слушал это все и чуть не плакал. На камеры это все, на весь мир… Ну и женщин бить - последнее дело для мужчины. Можно, конечно, прикидываться, что этого не было. Без сомнений, история знает много случаев, когда шкуры всякие стремятся снять денег с известных спортсменов. Но это не случай Саши. Ох, не случай… Короче, за Коболли сегодня 👌
это как раз случай Саши...
ОтветGreek
По спортивным показателям Зверев, конечно, заслуживает Шлем. И по совокупности, и по нынешнему уровню игры. Но болеть за него как-то не получается. Не забыть грязный трехэтажный мат в адрес отца, когда тот сидел, слушал это все и чуть не плакал. На камеры это все, на весь мир… Ну и женщин бить - последнее дело для мужчины. Можно, конечно, прикидываться, что этого не было. Без сомнений, история знает много случаев, когда шкуры всякие стремятся снять денег с известных спортсменов. Но это не случай Саши. Ох, не случай… Короче, за Коболли сегодня 👌
вот прямо с языка снято. подпишусь под каждой буквой. и никогда не буду за него болеть, даже если он будет играть против людоеда из племени мумбо-юмбо. он мне неприятен как человек.
За Коболли!
Человек с такой менталкой как у Зверева не должен выиграть РГ.
Ответsan4o801
За Коболли! Человек с такой менталкой как у Зверева не должен выиграть РГ.
У Коболли что ль выдающаяся менталка?)
ОтветGuillermo
У Коболли что ль выдающаяся менталка?)
Для теннисиста, который перед своим финалом шлема выиграл примерно полторы водокачки за карьеру - более чем.

Вот играет тай-брейк в четвертом сете. С оппонентом, который на бумаге его ногами вперед выносить должен в 3-х сетах.
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