Ролан Гаррос. Зверев вышел в финал, Арнальди снялся с матча против Коболли
В Париже проходят полуфиналы мужского «Ролан Гаррос».
Александр Зверев обыграл Якуба Меньшика в полуфинале «Ролан Гаррос».
Маттео Арнальди снялся из-за вируса.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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В 2025 матч Коболли - Арнальди - это всего лишь второй круг РГ
Год спустя это полуфинал