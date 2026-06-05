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Ролан Гаррос. Зверев вышел в финал, Арнальди снялся с матча против Коболли

В Париже проходят полуфиналы мужского «Ролан Гаррос».

Александр Зверев обыграл Якуба Меньшика в полуфинале «Ролан Гаррос».

Маттео Арнальди снялся из-за вируса.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoФлавио Коболли
logoATP
logoАлександр Зверев
logoЯкуб Меньшик
logoРолан Гаррос
результаты
logoМаттео Арнальди

Комментарии

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Итальянец будет в финале, как и предполагалось до начала турнира
Ответtravis76
Итальянец будет в финале, как и предполагалось до начала турнира
Но есть небольшой нюанс, крохотный совсем...
Ответtravis76
Итальянец будет в финале, как и предполагалось до начала турнира
до начала турнира предполагалось, что Саня под итальянца в финале ляжет, а теперь кажись наоборот
Кисыч, ну если РГ 250 не взять, то даже не знаю
Звереву сетку прям расчистили донельзя. Чтобы уже «на, Саша, возьми, успокойся и просто играй»
Ответqdmn9rmcrv
Звереву сетку прям расчистили донельзя. Чтобы уже «на, Саша, возьми, успокойся и просто играй»
Достаточно выбить Синнера с Карасом. Остальные на РГ - не проблема
Ответqdmn9rmcrv
Звереву сетку прям расчистили донельзя. Чтобы уже «на, Саша, возьми, успокойся и просто играй»
Всмысле донельзя? Наоборот его половина была намного сложнее Синнеровской. Теоретически, только Джока выбили, но вероятно потому и выбили, что не тянул он
Где-то за углом слышно мурчание
С одной стороны, от карьеры Зверева явно больше ждали, чем первый (и вполне возможно единственный) ТБШ в карьере в жёстких схватках против 20, 30, 40-х ракеток мира. С другой, неужели Коболли или Арнальди в качестве победителя ТБШ будут смотреться лучше, чем Зверев?) Поэтому в этом смысле единственный адекватный победитель из такого сенсационного ТБШ является только Саша.
ОтветAnd Justice for All
С одной стороны, от карьеры Зверева явно больше ждали, чем первый (и вполне возможно единственный) ТБШ в карьере в жёстких схватках против 20, 30, 40-х ракеток мира. С другой, неужели Коболли или Арнальди в качестве победителя ТБШ будут смотреться лучше, чем Зверев?) Поэтому в этом смысле единственный адекватный победитель из такого сенсационного ТБШ является только Саша.
Да выиграет у любого из итальянцев Зверев в 3 сетах, нет смысла даже вспоминать о них. Тут любят про Кисочкина писать, но его еще надо заставить появиться, не осталось людей в сетке, которые могут заставить Зверева дрогнуть.
ОтветProLL
Да выиграет у любого из итальянцев Зверев в 3 сетах, нет смысла даже вспоминать о них. Тут любят про Кисочкина писать, но его еще надо заставить появиться, не осталось людей в сетке, которые могут заставить Зверева дрогнуть.
Зверев полтора месяца назад проиграл без шансов Коболли в полуфинале Мюнхена, матч чуть больше часа шел
Коболли ещё и на отказе проходит в финал. Пипец. Этот турнир просто уничтожает всех на своем пути
ОтветГранитный камушек в груди
Коболли ещё и на отказе проходит в финал. Пипец. Этот турнир просто уничтожает всех на своем пути
Зато не уставший и без травмы. Максимальная оппозиция для интересного финала
ОтветGlassEye
Зато не уставший и без травмы. Максимальная оппозиция для интересного финала
Не факт. Три дня отдыха, можно и тонус потерять
Забавно получилось:
В 2025 матч Коболли - Арнальди - это всего лишь второй круг РГ
Год спустя это полуфинал
В том матче с Тимом Зверев тоже 2:0 по сетам вел, хехе
Саню с победой. Теперь осталось не обделаться в финале
Молодец Саша, порадовал свою бабушку
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