Ролан Гаррос. Арнальди вышел в 1/2 финала на отказе Берреттини, Оже-Альяссим уступил Коболли
В Париже прошли четвертьфиналы мужского «Ролан Гаррос».
Феликс Оже-Альяссим проиграл Флавио Коболли в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Маттео Арнальди вышел в полуфинал на отказе Маттео Берреттини.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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И кто-то из низ возьмет чашку, ну дела...
окей бро, только ты сет смог выиграть у Коболли 🤣