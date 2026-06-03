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Ролан Гаррос. Арнальди вышел в 1/2 финала на отказе Берреттини, Оже-Альяссим уступил Коболли

В Париже прошли четвертьфиналы мужского «Ролан Гаррос».

Феликс Оже-Альяссим проиграл Флавио Коболли в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Маттео Арнальди вышел в полуфинал на отказе Маттео Берреттини.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoATP
результаты
logoМаттео Арнальди
logoФеликс Оже-Альяссим
logoФлавио Коболли
logoРолан Гаррос
logoМаттео Берреттини

Комментарии

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Встречаются как то 104 и 105 ракетки мира в четвертьфинале тбш, а бармен им говорит: Вы че здесь делаете? Это не WTA.
ОтветSeventh
Встречаются как то 104 и 105 ракетки мира в четвертьфинале тбш, а бармен им говорит: Вы че здесь делаете? Это не WTA.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🫣
В мужской сетке остались самый неприметный из некстванов Меньшик, три деревянных итальянца и два вечных чокера.
И кто-то из низ возьмет чашку, ну дела...
ОтветDavid_Blaine
В мужской сетке остались самый неприметный из некстванов Меньшик, три деревянных итальянца и два вечных чокера. И кто-то из низ возьмет чашку, ну дела...
Комментарий скрыт
ОтветDavid_Blaine
В мужской сетке остались самый неприметный из некстванов Меньшик, три деревянных итальянца и два вечных чокера. И кто-то из низ возьмет чашку, ну дела...
Я бы не назвал Меньшика после вчерашнего 1/4 неприметным, играл просто безупречно. По сути, скрытым финалом будет матч Зверева против Меньшика
три итальянца из четырех в этой половинке. большой успех для их тенниса, а ведь это еще Синнера нет
Ответtrav
три итальянца из четырех в этой половинке. большой успех для их тенниса, а ведь это еще Синнера нет
мафия
ОтветJILYN
мафия
за них мафия на корте играет? не пиши ерунду
О, я вспомнил, что многие итальянцы же недолюбливают Коболли. Он часто тренируется с Алькарасом, говорит, что тот лучший игрок в мире. Так еще и вамосит. Будет смешно, если в итоге у него РГ будет раньше, чем у Синнера)
Ответsedric
О, я вспомнил, что многие итальянцы же недолюбливают Коболли. Он часто тренируется с Алькарасом, говорит, что тот лучший игрок в мире. Так еще и вамосит. Будет смешно, если в итоге у него РГ будет раньше, чем у Синнера)
Будет вообще смешно.
Ответsedric
О, я вспомнил, что многие итальянцы же недолюбливают Коболли. Он часто тренируется с Алькарасом, говорит, что тот лучший игрок в мире. Так еще и вамосит. Будет смешно, если в итоге у него РГ будет раньше, чем у Синнера)
С Синнером он тоже часто тренируется. И они общаются славно)
Синнер выбыл, но в финале всё равно будет итальянец
Коболли с Арнальди устроят мясорубку на 5 часов, это безызбежно)
ОтветSincere
Коболли с Арнальди устроят мясорубку на 5 часов, это безызбежно)
А потом и проиграют Звереву. Этих таракашек Зверев эйсами раздавит! Зверев не тот что был раньше. Он уже лучше играет намного
ОтветSincere
Коболли с Арнальди устроят мясорубку на 5 часов, это безызбежно)
Коболли закроет Арнальди в 3-4 сета
Арнальди играл по 5 с лишним часов в двух последних матчах, а тут всего 2 часа, он наверно даже еще не разогрелся
"Оже-Альяссим после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Возможно, если выиграю турнир, все поймут, что у меня нет проблем с грунтом»"
окей бро, только ты сет смог выиграть у Коболли 🤣
ОтветArthritis
"Оже-Альяссим после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Возможно, если выиграю турнир, все поймут, что у меня нет проблем с грунтом»" окей бро, только ты сет смог выиграть у Коболли 🤣
Есть проблемы с грунтом
Жалко Беретта, главное, чтобы не серьезная травма была
Вот почему Италия на ЧМ не попала. Все поколение в теннис ушло
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