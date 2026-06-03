Ролан Гаррос. 1/4 финала. Шнайдер обыграла Соболенко, Калинская выбыла
В Париже прошли четвертьфиналы женского «Ролан Гаррос».
Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Анна Калинская уступила квалифаеру Майе Хвалинской.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Такое даже не повторить никогда и никому
Просто что-то из фантастики
Это было гениально, ФХ мое почтение