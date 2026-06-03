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Ролан Гаррос. 1/4 финала. Шнайдер обыграла Соболенко, Калинская выбыла

В Париже прошли четвертьфиналы женского «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Анна Калинская уступила квалифаеру Майе Хвалинской.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
результаты
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoАнна Калинская
logoМайя Хвалинска
logoАрина Соболенко
logoДиана Шнайдер

Комментарии

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Диане просто респект, вытащить такой матч, еще и с баранкой в третьем сете. Думаю, фанатов у Ди точно прибавится :)
10 геймов подряд взяла Диана у Соболенко
Такое даже не повторить никогда и никому
Просто что-то из фантастики
Ответcveto4
10 геймов подряд взяла Диана у Соболенко Такое даже не повторить никогда и никому Просто что-то из фантастики
Комментарий скрыт
ОтветDatsukian
Комментарий скрыт
Ну, Диана тоже приложила к этому свою левую. :)
А можно пару создать Калинская - Хвалинская?
ОтветBooligan
А можно пару создать Калинская - Хвалинская?
как итог матча, было бы неплохо
ОтветBooligan
А можно пару создать Калинская - Хвалинская?
Комментарий скрыт
Финал Мирра Андреева/Диана Шнайдер стал бы украшением этого турнира. Ведь кто бы ни выиграл его - все были бы счастливы.
ОтветАлександр Масол
Финал Мирра Андреева/Диана Шнайдер стал бы украшением этого турнира. Ведь кто бы ни выиграл его - все были бы счастливы.
Пусть так и будет!
Жаль что Калинская подвела. Мог бы идеальный полуфинал
ОтветAxmat Cecenov
Жаль что Калинская подвела. Мог бы идеальный полуфинал
С другой стороны, может так Диане проще будет?
ОтветGuillermo
С другой стороны, может так Диане проще будет?
Ну мы бы знали что, точно одна наша играла бы в финале, в матче Анна-Диана
Диана «вешаю баранки в 3 сете» Шнайдер.
Это было гениально, ФХ мое почтение
Что я сейчас посмотрел ?! Четверть-финал шлема или какой то водокачки ?!
Жесткий манифест на финал Шнайдер / Андреева
Аня хочет чтобы Соболенко умерла от смеха когда выйдет против этой польки. Что за прикол? Такую чудо соперницу надо с двумя баранками выносить
ОтветMaks Harpy
Аня хочет чтобы Соболенко умерла от смеха когда выйдет против этой польки. Что за прикол? Такую чудо соперницу надо с двумя баранками выносить
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ОтветPavel Makarov
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Комментарий скрыт
6-0 баранка Соболю и я этот разнос видел ахах))
Ответcrazymaks
6-0 баранка Соболю и я этот разнос видел ахах))
8-0))
Ответall_99
8-0))
Там было 10 геймов подряд, взятых Шнайдер)))
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