Ролан Гаррос. Оже-Альяссим, Коболли, Берреттини вышли в 1/4 финала, Тиафу выбыл
В Париже прошел четвертый круг мужской сетки «Ролан Гаррос».
Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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-вылете Синнера
-вылете Джокера
-не приезде Алькараса
-новых шансов Зверева
-новых шансов Рууда
-а дойдёт ли Рублёв до полуфинала впервые в Карьере
-кто из молодых талантов дойдёт дальше
-кто из бичар шакальнëт финал
Все забыли, что Маттео Берреттини раньше лучше всех в туре пользовался лёгкими сетками, а именно такая у него вырисовывалась, после вылета намазанного
А можно вообще убрать синнера и алькараса?
Такой хаос начался, одно удовольствие смотреть