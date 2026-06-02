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Ролан Гаррос. Оже-Альяссим, Коболли, Берреттини вышли в 1/4 финала, Тиафу выбыл

В Париже прошел четвертый круг мужской сетки «Ролан Гаррос».

Феликс Оже-Альяссим обыграл Алехандро Табило в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Ну так то глядя на пары, реально можно предположить, что это игры 1 круга
ОтветПритягиваю удачу
Ну так то глядя на пары, реально можно предположить, что это игры 1 круга
бывали 1е круги поинтереснее))
наконец-то, 1-ый круг!! так долго ждали!!!
ОтветRoma Filonenko
наконец-то, 1-ый круг!! так долго ждали!!!
сейчас поправят (но это не точно)
РГ настолько очистился, что допингист Синнер не дошел даже до первого круга.
Если честно, то с отсутствием Синнера и Алькараса в сетке, турнир прибавил в сотни раз к интриге и зрелищности. С нереальным кайфом смотрю даже утреннюю сессию и матч Коболли - Свайда. Последний раз такой кайф от просмотра шлема получал, когда молодой Карасик первый свой ЮС опен брал. Настолько надоела доминация этих двух монстров, что их отсутствие это буквально лучшее что могло случиться с теннисом как бы это кощунски не звучало
ОтветМаксим Новиков
Если честно, то с отсутствием Синнера и Алькараса в сетке, турнир прибавил в сотни раз к интриге и зрелищности. С нереальным кайфом смотрю даже утреннюю сессию и матч Коболли - Свайда. Последний раз такой кайф от просмотра шлема получал, когда молодой Карасик первый свой ЮС опен брал. Настолько надоела доминация этих двух монстров, что их отсутствие это буквально лучшее что могло случиться с теннисом как бы это кощунски не звучало
Давно про это пишу
Это что такое началось то в нашем пятисетовом раю. Не понял
ОтветДмитрий Воронцов
Это что такое началось то в нашем пятисетовом раю. Не понял
Бензин кончился)
На фоне того как всё внимание на

-вылете Синнера
-вылете Джокера
-не приезде Алькараса
-новых шансов Зверева
-новых шансов Рууда
-а дойдёт ли Рублёв до полуфинала впервые в Карьере
-кто из молодых талантов дойдёт дальше
-кто из бичар шакальнëт финал

Все забыли, что Маттео Берреттини раньше лучше всех в туре пользовался лёгкими сетками, а именно такая у него вырисовывалась, после вылета намазанного
Ответugmyanswer
На фоне того как всё внимание на -вылете Синнера -вылете Джокера -не приезде Алькараса -новых шансов Зверева -новых шансов Рууда -а дойдёт ли Рублёв до полуфинала впервые в Карьере -кто из молодых талантов дойдёт дальше -кто из бичар шакальнëт финал Все забыли, что Маттео Берреттини раньше лучше всех в туре пользовался лёгкими сетками, а именно такая у него вырисовывалась, после вылета намазанного
Финал двух легенд Берреттини - Зверев все ближе😄 Я уже вижу как в финале плачет Берреттини и плачет Саша опять проигравший
Ответugmyanswer
На фоне того как всё внимание на -вылете Синнера -вылете Джокера -не приезде Алькараса -новых шансов Зверева -новых шансов Рууда -а дойдёт ли Рублёв до полуфинала впервые в Карьере -кто из молодых талантов дойдёт дальше -кто из бичар шакальнëт финал Все забыли, что Маттео Берреттини раньше лучше всех в туре пользовался лёгкими сетками, а именно такая у него вырисовывалась, после вылета намазанного
Коболли более реальный финалист
Забавный турнирчик
А можно вообще убрать синнера и алькараса?
Такой хаос начался, одно удовольствие смотреть
Давно не было такого увлекательного шлема, практически каждый день столько ярких матчей, событий, сенсаций. Уолтон обыграл Медведева меньше недели назад, а такое чувство будто это уже в другой жизни было.
Ну что народ ?! Это для вас еще первый круг ?! Это посвящается самым топовым коментам этой ветки…. Я просто наслаждаюсь этим теннисом вот уже на протяжении 7-8 дней!!! Ролан ТРИЛЛЕР Гаррос 2026!!! И это еще не конец…. Ту би сонтунинте))))
Не знаю, как вы, а я за Серундоло - парень горел 1 гейм до вылета, надо было 6 подряд брать, понятно, что там Янник был никакой, но условные Рууд или Андрюша нашли бы способ, как слить такой гейм, парень вцепился в шанс и до сих пор не отпускает игру, удачи ему!
ОтветTun
Не знаю, как вы, а я за Серундоло - парень горел 1 гейм до вылета, надо было 6 подряд брать, понятно, что там Янник был никакой, но условные Рууд или Андрюша нашли бы способ, как слить такой гейм, парень вцепился в шанс и до сих пор не отпускает игру, удачи ему!
Да ну глупости, того Янника кто угодно бы закрыл. Он же играл на месте практически.
ОтветСмешно и грустно
Да ну глупости, того Янника кто угодно бы закрыл. Он же играл на месте практически.
Карлос в полуфинале АО тоже стоя играл, и чего?
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