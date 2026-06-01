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Ролан Гаррос. Соболенко обыграла Осаку, Шнайдер, Калинская вышли в 1/4 финала, Парри выбыла

В Париже прошел четвертый круг женской сетки «Ролан Гаррос».

Анна Калинская обыграла Анастасию Потапову в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер прошла Мэдисон Киз.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Калинская, конечно, очень эстетично выглядит на корте. И внешне, и по игре.
Потапова по сравнению с ней саратовский колхоз)
ОтветAlex1893
Калинская, конечно, очень эстетично выглядит на корте. И внешне, и по игре. Потапова по сравнению с ней саратовский колхоз)
Как и Костюк, кстати) они для меня с Потаповой как родные сестры по вайбу)
ОтветAlex1893
Калинская, конечно, очень эстетично выглядит на корте. И внешне, и по игре. Потапова по сравнению с ней саратовский колхоз)
Комментарий удален пользователем
Аня такая красивая, когда улыбается. Вот без всяких но, чистая красота, без макияжа и фотошопа, спустя три часа беготни по жаре, очень милая.

Интересно, Синнер смотрел?))
ОтветДругая_
Аня такая красивая, когда улыбается. Вот без всяких но, чистая красота, без макияжа и фотошопа, спустя три часа беготни по жаре, очень милая. Интересно, Синнер смотрел?))
Очень красивый прищур глаз
ОтветДругая_
Аня такая красивая, когда улыбается. Вот без всяких но, чистая красота, без макияжа и фотошопа, спустя три часа беготни по жаре, очень милая. Интересно, Синнер смотрел?))
Некрасивый и жуликоватый клостебольщик не заслуживает такой красоты
Как же символично, что напротив фамилии Potapova написано "AUT" 😄
Вот так, каждый месяц какая-нибудь российская теннисистка меняет гражданство, а они все равно втроем выходят в восьмерку большого шлема
ОтветДругая_
Вот так, каждый месяц какая-нибудь российская теннисистка меняет гражданство, а они все равно втроем выходят в восьмерку большого шлема
3 мало, раньше по 5 пробивались
Ответtolgol1974
3 мало, раньше по 5 пробивались
Раньше если не ошибаюсь и 5 россиянок в 10 было.
Ну и внешне, когда вот сейчас обе на корте, Калинская, конечно, намного красивее, Потапова сильно уступает даже со всеми улучшениями внешности.
Ответekaterina_)))
Ну и внешне, когда вот сейчас обе на корте, Калинская, конечно, намного красивее, Потапова сильно уступает даже со всеми улучшениями внешности.
У Насти только ноги лучше)
ОтветДругая_
У Насти только ноги лучше)
С этим тоже можно поспорить )
И бараночку напоследок
Браво, Диана, три россиянки в 1/4 - красота
Калинская это рубрика MTV "смотреть до последнего". Пока на матч не подаст лучше припрятать шампанское.
ОтветВладимир Халилов
Калинская это рубрика MTV "смотреть до последнего". Пока на матч не подаст лучше припрятать шампанское.
100%
Комментатор на Евроспорте истопился весь за Потапову, всех называл хейтерами.
Но ничего.
Пошёл отдыхать теперь)))
Ответ_Anna_
Комментатор на Евроспорте истопился весь за Потапову, всех называл хейтерами. Но ничего. Пошёл отдыхать теперь)))
Да, несколько раз накаркал
Ответ_Anna_
Комментатор на Евроспорте истопился весь за Потапову, всех называл хейтерами. Но ничего. Пошёл отдыхать теперь)))
Такие они стали ущербные на этом Евроспорте
Результаты третьего круга Роллан Гаррос - 2026 по странах:
США - было 5 / осталось 1
Украина - 4/2
Россия - 3/3
Польша - 3/2
Швейцария - 3/2
Чехия - 2/0
Австрия - 1/1
Китай - 1/1
Франция - 1/1
Беларусь - 1/1
Япония - 1/1
Румыния - 1/1
Австралия - 1/0
Германия - 1/0
Аргентина - 1/0
Греция - 1/0
Канада - 1/0
Колумбия - 1/0
Третий круг перевернул ситуацию с ног на голову! Лидеры американки полностью провалились в 1/16 финала (5/1) и впервые за три года в четвертом круге буде лишь одна теннисистка из США. И это не прошлогодний победитель Гофф, не перспективная Йович или стабильная Пегула, а Мэдисон Киз, которая проводит весьма неоднозначный сезон и подходила к Роллан Гаррос с финалом в челленджере и без титулов на уровне WTA. Если же Киз оступится в 1/8 финала, то впервые с 2021 года в 1/4 финала не будет ни одной представительницы США. Это тем более удивительно, потому что в 2025 в четвертый круг прошли сразу 5 американок, и в этот раз тоже все шло более-менее стабильно.
Осечкой главных конкуренток сполна воспользовалась сборная России (3/3), которая в третьем круге показала 100% результат и возглавила таблицу. Русские девушки второй год подряд демонстрируют завидную стабильность (в 2025 году на этой стадии также было 3 российских теннисистки). Впрочем без соперниц Россия не осталась: Украина (4/2), Польша (3/2) и Швейцария (3/2) неплохо выступили и получили хороши шансы на общий успех в 1/4 финала (по которой я подвожу итоги). Также в 1/8 финала прошли теннисистки Австрии, Беларуси, Китая, Румынии, Японии и Франции. А вот Чехия вступила неудачно (2/0), и это повторение прошлогоднего негативного результата на Роллан Гаррос. В последнее время у не идет игра у чешек на грунте Парижа, в итоге они второй год подряд остаются без своих теннисисток уже на стадии 1/8 финала.
Всего до четвертого круга дошли представительницы 11 стран. Это больше, чем в прошлом году (там было 10), но понятно, что не рекорд. Напомню, что случай идеального географического разнообразия (16 участниц из 16 разных государств) в последний раз встречался на Уимблдоне-2023.
Вчера уже прошли первые матчи 1/8 финала, и ситуация обострилась до предела. Выбыли из претенденток на победу Польша (выбыла Швентек) и Швейцария (проиграли обе теннисистки), а вот Украина добилась 100% результата, и впервые с АО-2024 в четвертьфинале буду сразу 2 украинки. Причем это исторический результат, поскольку долей жребия Костюк и Свитолина сыграют между собой, а значит разыграют первый в истории выход в полуфинал для Украины на Роллан Гаррос среди женщин (у мужчин в 90е до этой стадии дважды доходил Андрей Медведев).
Россия поддержала интригу благодаря победе Мирры Андреевой, и теперь от матчей Калинской и Шнайдер зависит, какой будет Россия в общем зачете. Все остальные страны имеют по одной теннисистке в сетке, а значит даже теоретически не могут претендовать на победу.
Ответstep1953@ukr.net
Результаты третьего круга Роллан Гаррос - 2026 по странах: США - было 5 / осталось 1 Украина - 4/2 Россия - 3/3 Польша - 3/2 Швейцария - 3/2 Чехия - 2/0 Австрия - 1/1 Китай - 1/1 Франция - 1/1 Беларусь - 1/1 Япония - 1/1 Румыния - 1/1 Австралия - 1/0 Германия - 1/0 Аргентина - 1/0 Греция - 1/0 Канада - 1/0 Колумбия - 1/0 Третий круг перевернул ситуацию с ног на голову! Лидеры американки полностью провалились в 1/16 финала (5/1) и впервые за три года в четвертом круге буде лишь одна теннисистка из США. И это не прошлогодний победитель Гофф, не перспективная Йович или стабильная Пегула, а Мэдисон Киз, которая проводит весьма неоднозначный сезон и подходила к Роллан Гаррос с финалом в челленджере и без титулов на уровне WTA. Если же Киз оступится в 1/8 финала, то впервые с 2021 года в 1/4 финала не будет ни одной представительницы США. Это тем более удивительно, потому что в 2025 в четвертый круг прошли сразу 5 американок, и в этот раз тоже все шло более-менее стабильно. Осечкой главных конкуренток сполна воспользовалась сборная России (3/3), которая в третьем круге показала 100% результат и возглавила таблицу. Русские девушки второй год подряд демонстрируют завидную стабильность (в 2025 году на этой стадии также было 3 российских теннисистки). Впрочем без соперниц Россия не осталась: Украина (4/2), Польша (3/2) и Швейцария (3/2) неплохо выступили и получили хороши шансы на общий успех в 1/4 финала (по которой я подвожу итоги). Также в 1/8 финала прошли теннисистки Австрии, Беларуси, Китая, Румынии, Японии и Франции. А вот Чехия вступила неудачно (2/0), и это повторение прошлогоднего негативного результата на Роллан Гаррос. В последнее время у не идет игра у чешек на грунте Парижа, в итоге они второй год подряд остаются без своих теннисисток уже на стадии 1/8 финала. Всего до четвертого круга дошли представительницы 11 стран. Это больше, чем в прошлом году (там было 10), но понятно, что не рекорд. Напомню, что случай идеального географического разнообразия (16 участниц из 16 разных государств) в последний раз встречался на Уимблдоне-2023. Вчера уже прошли первые матчи 1/8 финала, и ситуация обострилась до предела. Выбыли из претенденток на победу Польша (выбыла Швентек) и Швейцария (проиграли обе теннисистки), а вот Украина добилась 100% результата, и впервые с АО-2024 в четвертьфинале буду сразу 2 украинки. Причем это исторический результат, поскольку долей жребия Костюк и Свитолина сыграют между собой, а значит разыграют первый в истории выход в полуфинал для Украины на Роллан Гаррос среди женщин (у мужчин в 90е до этой стадии дважды доходил Андрей Медведев). Россия поддержала интригу благодаря победе Мирры Андреевой, и теперь от матчей Калинской и Шнайдер зависит, какой будет Россия в общем зачете. Все остальные страны имеют по одной теннисистке в сетке, а значит даже теоретически не могут претендовать на победу.
Это женский тур ничего удивительного там только соболенко с рыбакиной более менее стабильны а дальше ералаш даже свентек плывет🤔
ОтветТофик Гафаров
Это женский тур ничего удивительного там только соболенко с рыбакиной более менее стабильны а дальше ералаш даже свентек плывет🤔
Как раз на грунте в этом сезоне обе не впечатлили. У Сабаленко сегодня первое серьезное испытание по сетке, до этого вообще ни о чем было. Впрочем, у Рыбакиной тоже сетка до 1/8 финала не ахти была, но она решила вылететь пораньше.
Тем приятнее на Анну смотреть. Такая сдержанная красивая приятная
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