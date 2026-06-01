Ролан Гаррос. Соболенко обыграла Осаку, Шнайдер, Калинская вышли в 1/4 финала, Парри выбыла
В Париже прошел четвертый круг женской сетки «Ролан Гаррос».
Анна Калинская обыграла Анастасию Потапову в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Диана Шнайдер прошла Мэдисон Киз.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Потапова по сравнению с ней саратовский колхоз)
Интересно, Синнер смотрел?))
Браво, Диана, три россиянки в 1/4 - красота
Но ничего.
Пошёл отдыхать теперь)))
США - было 5 / осталось 1
Украина - 4/2
Россия - 3/3
Польша - 3/2
Швейцария - 3/2
Чехия - 2/0
Австрия - 1/1
Китай - 1/1
Франция - 1/1
Беларусь - 1/1
Япония - 1/1
Румыния - 1/1
Австралия - 1/0
Германия - 1/0
Аргентина - 1/0
Греция - 1/0
Канада - 1/0
Колумбия - 1/0
Третий круг перевернул ситуацию с ног на голову! Лидеры американки полностью провалились в 1/16 финала (5/1) и впервые за три года в четвертом круге буде лишь одна теннисистка из США. И это не прошлогодний победитель Гофф, не перспективная Йович или стабильная Пегула, а Мэдисон Киз, которая проводит весьма неоднозначный сезон и подходила к Роллан Гаррос с финалом в челленджере и без титулов на уровне WTA. Если же Киз оступится в 1/8 финала, то впервые с 2021 года в 1/4 финала не будет ни одной представительницы США. Это тем более удивительно, потому что в 2025 в четвертый круг прошли сразу 5 американок, и в этот раз тоже все шло более-менее стабильно.
Осечкой главных конкуренток сполна воспользовалась сборная России (3/3), которая в третьем круге показала 100% результат и возглавила таблицу. Русские девушки второй год подряд демонстрируют завидную стабильность (в 2025 году на этой стадии также было 3 российских теннисистки). Впрочем без соперниц Россия не осталась: Украина (4/2), Польша (3/2) и Швейцария (3/2) неплохо выступили и получили хороши шансы на общий успех в 1/4 финала (по которой я подвожу итоги). Также в 1/8 финала прошли теннисистки Австрии, Беларуси, Китая, Румынии, Японии и Франции. А вот Чехия вступила неудачно (2/0), и это повторение прошлогоднего негативного результата на Роллан Гаррос. В последнее время у не идет игра у чешек на грунте Парижа, в итоге они второй год подряд остаются без своих теннисисток уже на стадии 1/8 финала.
Всего до четвертого круга дошли представительницы 11 стран. Это больше, чем в прошлом году (там было 10), но понятно, что не рекорд. Напомню, что случай идеального географического разнообразия (16 участниц из 16 разных государств) в последний раз встречался на Уимблдоне-2023.
Вчера уже прошли первые матчи 1/8 финала, и ситуация обострилась до предела. Выбыли из претенденток на победу Польша (выбыла Швентек) и Швейцария (проиграли обе теннисистки), а вот Украина добилась 100% результата, и впервые с АО-2024 в четвертьфинале буду сразу 2 украинки. Причем это исторический результат, поскольку долей жребия Костюк и Свитолина сыграют между собой, а значит разыграют первый в истории выход в полуфинал для Украины на Роллан Гаррос среди женщин (у мужчин в 90е до этой стадии дважды доходил Андрей Медведев).
Россия поддержала интригу благодаря победе Мирры Андреевой, и теперь от матчей Калинской и Шнайдер зависит, какой будет Россия в общем зачете. Все остальные страны имеют по одной теннисистке в сетке, а значит даже теоретически не могут претендовать на победу.