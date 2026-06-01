19-летний Фонсека впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
30-я ракетка мира Жоао Фонсека за 3 часа 55 минут обыграл Каспера Рууда в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2.
19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.
Фонсека – первый бразилец после Густаво Куэртена, вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос».
Теперь Фонсека сыграет с другим дебютантом стадии – Якубом Меньшиком.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии
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Так он всю игру сонно нудел, еще и читал комменты из чата где поносили Фонсеку идиотскими высказываниями.
Вообще не понимаю... молодой, играет красиво, бегает, много эмоций... не вижу отличий от Алькараса...
И все равно кому-то не угодил
Алькарасом восхищаются, а Фонсека им не нравится... странные люди ))
у Фонса все шансы, играет порой прям вдохновенно
Если заберет Фонсека этот РГ, заявит о себе очень громко)
Если покажут красивый и увлекательный теннис