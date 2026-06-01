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19-летний Фонсека впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

30-я ракетка мира Жоао Фонсека за 3 часа 55 минут обыграл Каспера Рууда в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2.

19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.

Фонсека – первый бразилец после Густаво Куэртена, вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос».

Теперь Фонсека сыграет с другим дебютантом стадии – Якубом Меньшиком.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoКаспер Рууд
logoЖоао Фонсека
logoATP
logoГуставо Куэртен

Комментарии

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очень рад что Фонсека выиграл... было б печально, если бы Джокович проиграл Рууду сегодня...и Рууд мог воспользоваться старостью Волковича. а так Фонсека выбил обоих.. и может талант бульдозером пройтись по остальным..и выграть 1 ый БШ, как в свое время Беккер Чанг Виландер Надаль . надеюсь ждёт интересная концовка
ОтветAFP1
очень рад что Фонсека выиграл... было б печально, если бы Джокович проиграл Рууду сегодня...и Рууд мог воспользоваться старостью Волковича. а так Фонсека выбил обоих.. и может талант бульдозером пройтись по остальным..и выграть 1 ый БШ, как в свое время Беккер Чанг Виландер Надаль . надеюсь ждёт интересная концовка
Фонсека выбил Джоковича и Каспера Руда одного за другим. Такие победы в 5-сетовом формате дорогого стоят. Безусловно парень заслуживает уважения и внимания болельщиков. Вместе с тем не удивлюсь, если он в 1/4 проиграет Меньшику.
ОтветCat VasSillnyi
Фонсека выбил Джоковича и Каспера Руда одного за другим. Такие победы в 5-сетовом формате дорогого стоят. Безусловно парень заслуживает уважения и внимания болельщиков. Вместе с тем не удивлюсь, если он в 1/4 проиграет Меньшику.
Не, этому Меньшику он точно не проиграет. Не должен. Ибо зачем тогда это все. Я не пойму
Ну после такой победы над Новаком слтвать Рууду?
Смотрел трансляцию с русским комментатором...
Так он всю игру сонно нудел, еще и читал комменты из чата где поносили Фонсеку идиотскими высказываниями.
Вообще не понимаю... молодой, играет красиво, бегает, много эмоций... не вижу отличий от Алькараса...
И все равно кому-то не угодил
Алькарасом восхищаются, а Фонсека им не нравится... странные люди ))
ОтветAndy007
Смотрел трансляцию с русским комментатором... Так он всю игру сонно нудел, еще и читал комменты из чата где поносили Фонсеку идиотскими высказываниями. Вообще не понимаю... молодой, играет красиво, бегает, много эмоций... не вижу отличий от Алькараса... И все равно кому-то не угодил Алькарасом восхищаются, а Фонсека им не нравится... странные люди ))
Потому что он пока что ноунейм неотёсанный, таким же когда то был и Алькарас. Через пару лет появится какой нибудь ещё молодой, и там мы уже за Фонсеку будем болеть, потому что он наш свой и мы его знаем. Это человеческая психология
ОтветAndy007
Смотрел трансляцию с русским комментатором... Так он всю игру сонно нудел, еще и читал комменты из чата где поносили Фонсеку идиотскими высказываниями. Вообще не понимаю... молодой, играет красиво, бегает, много эмоций... не вижу отличий от Алькараса... И все равно кому-то не угодил Алькарасом восхищаются, а Фонсека им не нравится... странные люди ))
Антоник легенда ))
Сложнейшая сетка выпала пацану, если пройдет Меньшика то дальше скорее всего будет Зверев.
В этом сентябре Гуге стукнет 50! Во многом именно благодаря ему РГ стал у меня любимым турниром БШ. Славное было время. Тогда в туре было много грунтовиков и они доминировали на своём покрытии, но рано вылетали на других. Потом вскоре пришла биг-3 и такие сказки как была с Куертеном надолго исчезли.
ОтветKonstantin K-Pax
В этом сентябре Гуге стукнет 50! Во многом именно благодаря ему РГ стал у меня любимым турниром БШ. Славное было время. Тогда в туре было много грунтовиков и они доминировали на своём покрытии, но рано вылетали на других. Потом вскоре пришла биг-3 и такие сказки как была с Куертеном надолго исчезли.
Да, мне тоже Куэртен нравился. Помню, в 97 как раз РГ начали показывать и мы во дворе играли в бадминтон по правилам тенниса, и каждый выбрал себе теннисиста. Я был Куэртеном :)
очень уж хочется новую Биг3 в теннисе)
у Фонса все шансы, играет порой прям вдохновенно
С удачей и игрой Саши, в финале (еще нужно дойти) увидим версию "Кисы" с высокой вероятностью, по ментальной составляющей Сашу он съест, тем более ему 19 и терять нечего.
Если заберет Фонсека этот РГ, заявит о себе очень громко)
Надеюсь не будет финала Коболли - Фонсека, это будет совсем бред
ОтветlanesrA14
Надеюсь не будет финала Коболли - Фонсека, это будет совсем бред
Почему бы и нет?
Если покажут красивый и увлекательный теннис
ОтветDesperadoes
Почему бы и нет? Если покажут красивый и увлекательный теннис
Кому вообще может нравиться вообще Коболли? Пусть лучше уж Берреттини тогда в финал выйдет или Тиафу, или Оже Альяссим
Вся надежда на Сашу, обидно будет если какой то левый чувак сразу залетит и возьмёт шлем
ОтветlanesrA14
Вся надежда на Сашу, обидно будет если какой то левый чувак сразу залетит и возьмёт шлем
да похоже это не левый чувак, не надо путать с Йохансоонами и Гаудио этого наследника Гуги))
ОтветlanesrA14
Вся надежда на Сашу, обидно будет если какой то левый чувак сразу залетит и возьмёт шлем
левый чувак залетел в комменты и зачесал какой-то вздор про обидку) это спорт - победит лучший
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