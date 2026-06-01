19-летний Фонсека впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

30-я ракетка мира Жоао Фонсека за 3 часа 55 минут обыграл Каспера Рууда в 1/8 финала «Ролан Гаррос » – 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2.

19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.

Фонсека – первый бразилец после Густаво Куэртена , вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос».

Теперь Фонсека сыграет с другим дебютантом стадии – Якубом Меньшиком .