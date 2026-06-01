Меньшик обыграл Рублева в пяти сетах и впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
Меньшик впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».
Якуб Меньшик обыграл Андрея Рублева в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 45 минут.
Чех провел десятый пятисетовик в карьере и выиграл четвертый раз. Этот матч стал 30-м пятисетовым на этом «Ролан Гаррос».
Меньшик стал вторым чешским игроком, вышедшим в четвертьфинал «Шлема» до 21-летия – после Ивана Лендла на US Open-1980.
Дальше он поборется с Жоао Фонсекой или Каспером Руудом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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