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Меньшик обыграл Рублева в пяти сетах и впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Меньшик впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

Якуб Меньшик обыграл Андрея Рублева в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 45 минут.

Чех провел десятый пятисетовик в карьере и выиграл четвертый раз. Этот матч стал 30-м пятисетовым на этом «Ролан Гаррос».

Меньшик стал вторым чешским игроком, вышедшим в четвертьфинал «Шлема» до 21-летия – после Ивана Лендла на US Open-1980.

Дальше он поборется с Жоао Фонсекой или Каспером Руудом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoАндрей Рублев
logoЯкуб Меньшик
logoATP
logoИван Лендл

Комментарии

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Ну рубль нет слов. В самый решающий момент сорвать два удара на своей подаче. Сафин ему подсказывает и показывает, чтобы подавал под правую, а он лупит и лупит под левый бекхэнд, получает ответки и продолжает делать тоже самое. В итоге доигрался.
Ответviktorpavlov70
Ну рубль нет слов. В самый решающий момент сорвать два удара на своей подаче. Сафин ему подсказывает и показывает, чтобы подавал под правую, а он лупит и лупит под левый бекхэнд, получает ответки и продолжает делать тоже самое. В итоге доигрался.
Подача Якуба зарешала, в самой игре Андрей был поизящнее и круче.
Ну и психология у Андрея совсем не победителя.
ОтветBjornLange
Подача Якуба зарешала, в самой игре Андрей был поизящнее и круче. Ну и психология у Андрея совсем не победителя.
У Андрея не психология , а психиатрия
Наверное единственный шанс на шлем Рубль упустил! В след сезоне его уже не только Синнер и Алькарас будут на постоянке обыгрывать, но и Меншики, Фонсеки и Ходары! Такой игрок который на постоянке играл на итоговом и буквально прописался в топ 10, даже не был в полуфиналах шлемах, печаль!
ОтветFilthyFrank
Наверное единственный шанс на шлем Рубль упустил! В след сезоне его уже не только Синнер и Алькарас будут на постоянке обыгрывать, но и Меншики, Фонсеки и Ходары! Такой игрок который на постоянке играл на итоговом и буквально прописался в топ 10, даже не был в полуфиналах шлемах, печаль!
Откуда вообще взялась эта история про шлем? Рублев хороший игрок, но на этом турнире он мог выйти в 1/4 в лучшем случае
ОтветAntonbezb
Откуда вообще взялась эта история про шлем? Рублев хороший игрок, но на этом турнире он мог выйти в 1/4 в лучшем случае
И что? Дальше все соперники вполне по силам.
На Марата больно смотреть было. Видимо хотел крикнуть вали с корта дай я подам ты задрал
Очень достойно Андрей играл, и в каком-то смысле он тоже победил - свои эмоции, свою расстройство и не дал им вывести себя из психологического равновесия. Рублеву пришлось прилично добавить в 3 и 4 сете, а чех будто копил всё на пятый. Как бы там ни было, спасибо, Андрей!
Равный матч. Но подача Меншика и нервы Рублёва решили судьбу пятого сета.
Если говорить объективно, шансы у Андрея были в матче, хотя в 5 чех начал подавать как на крытом харде. Но, в матче с Фонсекой делать нечего, шансов на ТБШ у Андрея никогда не было из-за его технической ограниченности, как бы не прискорбно было это признавать, надеюсь заберет Мастерс еще, это было бы пиком его карьеры, но ТБШ увы и ах, высота для него непостижимая, даже с учетом легкой сетки, невозможно быть топом сейчас имея в арсенале 1 удар.
ОтветS1neka
Если говорить объективно, шансы у Андрея были в матче, хотя в 5 чех начал подавать как на крытом харде. Но, в матче с Фонсекой делать нечего, шансов на ТБШ у Андрея никогда не было из-за его технической ограниченности, как бы не прискорбно было это признавать, надеюсь заберет Мастерс еще, это было бы пиком его карьеры, но ТБШ увы и ах, высота для него непостижимая, даже с учетом легкой сетки, невозможно быть топом сейчас имея в арсенале 1 удар.
с Рудом там тоже делать нечего)) думаю, что проблема глубже, даже слабое техническое оснащение системно может принести хороший результат, но нужна психология победителя. Впереди нет ни Алькараса, ни Синнера, ни Джоковича. Некого бояться - пустое поле. "Не проиграть" - плохая установка. Именно по поведению Рублёва - это поведение маленького мальчика в песочнице. Если с ним играют, то всё ок, если нет - то я обижен. Он даже по корту как маленький мальчик ходит в такие моменты.
даже я понимал, что не надо под лево играть Меньшику. Марат говорил сто раз. Как под бэкхенд дает, так проигрывает. Ну вот что это такое?
Меньшик красавец, заслуженная победа
ОтветМаксим Давыдов
Меньшик красавец, заслуженная победа
А этот хоть за черта, лишь бы против россиян...
очень жаль,нужно было тай забирать,может и до 5 сета не добрались бы)
С такой «стабильностью», какая нафиг ему десятка…
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