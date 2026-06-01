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Ролан Гаррос. Фонсека, Зверев, Ходар вышли в 1/4 финала, Рублев проиграл Меньшику

В Париже проходит четвертый круг мужской сетки «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев уступил Якубу Меньшику в пяти сетах в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Третья ракетка мира Александр Зверев прошел Йеспера де Йонга.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Очередной шедевр от Марата.
«Ты играешь, чтобы не просрать, а надо играть, чтобы выиграть»
ОтветAlex1893
Очередной шедевр от Марата. «Ты играешь, чтобы не просрать, а надо играть, чтобы выиграть»
Великий философ современности, Джейсон Стэтхем, оценил бы.)
ОтветAlex1893
Очередной шедевр от Марата. «Ты играешь, чтобы не просрать, а надо играть, чтобы выиграть»
Эти слова бы и Мирре в уши!
Финал Де Йонг - Свайда отчётливо вырисовывается.
ОтветAnd Justice for All
Финал Де Йонг - Свайда отчётливо вырисовывается.
🤣
Справедливости ради как-будто без Карлоса и Янника сейчас РГ интереснее смотреть
ОтветNarrator19
Справедливости ради как-будто без Карлоса и Янника сейчас РГ интереснее смотреть
Ну драку у КБ тоже интереснее смотреть, чем бой за титульник ЮФС
Только качества в это никакого
ОтветNarrator19
Справедливости ради как-будто без Карлоса и Янника сейчас РГ интереснее смотреть
Однозначно. Я ждал этого 3 года
Фонсека молодец, но пока ему достаточно) Это должны быть разборки оригинального "некстджена": Зверева, Рууда, Альяссима +- Буратини, Тяфыча и Рублева
ОтветStas Salesov
Фонсека молодец, но пока ему достаточно) Это должны быть разборки оригинального "некстджена": Зверева, Рууда, Альяссима +- Буратини, Тяфыча и Рублева
Ходар заберет. По стопам старшего Рафа. Он в 17 лет выиграл свой первый РГ.
ОтветSerhio Roberto
Ходар заберет. По стопам старшего Рафа. Он в 17 лет выиграл свой первый РГ.
Рафв в 19 выиграл первый РГ
Несмотря на всеобщую любовь к Сафину у большинства, что он дал как «тренер» Андрею с точки зрения теннисной мысли и игры? Кто-то может объяснить?
Первой уверенной как не было, так и нет.
Про тайбреки Рублева, можно не говорить.
Нет ничего кроме забегов под форхенд, игра у сетки такая же, укороченных нет.
По мачту к Рублеву два вопроса, зачем подавать каждый раз вторую под лево, если он каждый раз принимает и почему нет ни одного дропшота если ты видишь что он стал тяжелый на ногах, просто попробовать)
Я не вижу никакой идеи тренерской и мысли, возможно я глубоко заблуждаюсь и не претендую на истину в последней инстанции, но с точки зрения простого зрителя тенниса в игре Рублева 0 прогресса, возможно стагнация в его случае тоже результат, но объективно работу Сафина на текущий момент можно оценить как 3-.
Лично мое мнение, буду рад ошибаться, так как давно слежу за Рублевым.
Поправили в комментариях, по поводу положения Сафина в команде Андрея, благодарю. Но, тем не менее результата у Андрея нет. Есть лишь излишнее давление на него, так как в ложе сидит Сафин) и повышенный интерес к самому Сафину за счет того, что он в ложе Андрея, кроме медийной выгоды, этот тандем ничего не дают Андрею на текущий момент исходя из результатов.
ОтветS1neka
Несмотря на всеобщую любовь к Сафину у большинства, что он дал как «тренер» Андрею с точки зрения теннисной мысли и игры? Кто-то может объяснить? Первой уверенной как не было, так и нет. Про тайбреки Рублева, можно не говорить. Нет ничего кроме забегов под форхенд, игра у сетки такая же, укороченных нет. По мачту к Рублеву два вопроса, зачем подавать каждый раз вторую под лево, если он каждый раз принимает и почему нет ни одного дропшота если ты видишь что он стал тяжелый на ногах, просто попробовать) Я не вижу никакой идеи тренерской и мысли, возможно я глубоко заблуждаюсь и не претендую на истину в последней инстанции, но с точки зрения простого зрителя тенниса в игре Рублева 0 прогресса, возможно стагнация в его случае тоже результат, но объективно работу Сафина на текущий момент можно оценить как 3-. Лично мое мнение, буду рад ошибаться, так как давно слежу за Рублевым. Поправили в комментариях, по поводу положения Сафина в команде Андрея, благодарю. Но, тем не менее результата у Андрея нет. Есть лишь излишнее давление на него, так как в ложе сидит Сафин) и повышенный интерес к самому Сафину за счет того, что он в ложе Андрея, кроме медийной выгоды, этот тандем ничего не дают Андрею на текущий момент исходя из результатов.
Сафин это не тренер а просто обычный ментор
ОтветS1neka
Несмотря на всеобщую любовь к Сафину у большинства, что он дал как «тренер» Андрею с точки зрения теннисной мысли и игры? Кто-то может объяснить? Первой уверенной как не было, так и нет. Про тайбреки Рублева, можно не говорить. Нет ничего кроме забегов под форхенд, игра у сетки такая же, укороченных нет. По мачту к Рублеву два вопроса, зачем подавать каждый раз вторую под лево, если он каждый раз принимает и почему нет ни одного дропшота если ты видишь что он стал тяжелый на ногах, просто попробовать) Я не вижу никакой идеи тренерской и мысли, возможно я глубоко заблуждаюсь и не претендую на истину в последней инстанции, но с точки зрения простого зрителя тенниса в игре Рублева 0 прогресса, возможно стагнация в его случае тоже результат, но объективно работу Сафина на текущий момент можно оценить как 3-. Лично мое мнение, буду рад ошибаться, так как давно слежу за Рублевым. Поправили в комментариях, по поводу положения Сафина в команде Андрея, благодарю. Но, тем не менее результата у Андрея нет. Есть лишь излишнее давление на него, так как в ложе сидит Сафин) и повышенный интерес к самому Сафину за счет того, что он в ложе Андрея, кроме медийной выгоды, этот тандем ничего не дают Андрею на текущий момент исходя из результатов.
Рубль не обучаем, в игре ничего нового, кроме селфхарма
Люди, ну вы чего? Ходар только начинает свой путь: ещё вчера на некстджене играл, а сегодня на больших аренах зажигает! Борется, доказывает чего стоит, демонстрирует современный теннис. А вы его сразу прям так Синнером нарекли, и чуть ли не клостеболом намазали :) а какой должен быть высокий игровой уровень сейчас, разве как-то по-другому нужно играть, если хочешь выиграть?! Буквально только на грунте он и вышел на стабильный результат и уже всем надоел:)
Ответcosset
Люди, ну вы чего? Ходар только начинает свой путь: ещё вчера на некстджене играл, а сегодня на больших аренах зажигает! Борется, доказывает чего стоит, демонстрирует современный теннис. А вы его сразу прям так Синнером нарекли, и чуть ли не клостеболом намазали :) а какой должен быть высокий игровой уровень сейчас, разве как-то по-другому нужно играть, если хочешь выиграть?! Буквально только на грунте он и вышел на стабильный результат и уже всем надоел:)
плюсанул.
Диалоги Сафина и Рублева на зависть Тарантиновским.
Эх Андрей, повезло бы чуть во втором уже на победный сет бы шел )
Самое приятное в матче Зверева - увидеть на трибуне роскошную женщину Сальму Хайек :)
Ответcosset
Самое приятное в матче Зверева - увидеть на трибуне роскошную женщину Сальму Хайек :)
Довелось видеть её вживую - и она еще шикарнее, хотя казалось бы куда уже))
Ответcosset
Самое приятное в матче Зверева - увидеть на трибуне роскошную женщину Сальму Хайек :)
А Зверев то - счастливчик! Он потом с ней обнимался и фоткался.
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