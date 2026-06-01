Ролан Гаррос. Фонсека, Зверев, Ходар вышли в 1/4 финала, Рублев проиграл Меньшику
В Париже проходит четвертый круг мужской сетки «Ролан Гаррос».
Андрей Рублев уступил Якубу Меньшику в пяти сетах в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Третья ракетка мира Александр Зверев прошел Йеспера де Йонга.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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А. Зверев: "Выиграть ТБШ"
"Ну так выиграй, Синнера, Джока и Алькараса нет уже"
А Зверев: "А как потом жить без мечты?"
«Ты играешь, чтобы не просрать, а надо играть, чтобы выиграть»
Только качества в это никакого
Первой уверенной как не было, так и нет.
Про тайбреки Рублева, можно не говорить.
Нет ничего кроме забегов под форхенд, игра у сетки такая же, укороченных нет.
По мачту к Рублеву два вопроса, зачем подавать каждый раз вторую под лево, если он каждый раз принимает и почему нет ни одного дропшота если ты видишь что он стал тяжелый на ногах, просто попробовать)
Я не вижу никакой идеи тренерской и мысли, возможно я глубоко заблуждаюсь и не претендую на истину в последней инстанции, но с точки зрения простого зрителя тенниса в игре Рублева 0 прогресса, возможно стагнация в его случае тоже результат, но объективно работу Сафина на текущий момент можно оценить как 3-.
Лично мое мнение, буду рад ошибаться, так как давно слежу за Рублевым.
Поправили в комментариях, по поводу положения Сафина в команде Андрея, благодарю. Но, тем не менее результата у Андрея нет. Есть лишь излишнее давление на него, так как в ложе сидит Сафин) и повышенный интерес к самому Сафину за счет того, что он в ложе Андрея, кроме медийной выгоды, этот тандем ничего не дают Андрею на текущий момент исходя из результатов.