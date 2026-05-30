  • Ролан Гаррос. Джокович уступил Фонсеке, Рублев, Зверев, Рууд, Ходар вышли в 4-й круг, Хачанов, Де Минаур выбыли
В Париже проходит третий круг мужского «Ролан Гаррос».

Новак Джокович проиграл Жоао Фонсеке в третьем круге «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев прошел Нуну Боржеса, Карен Хачанов уступил Йесперу де Йонгу.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
"Либо ты шевелишь булками, либо мы поедем домой..." (Сафин)
ОтветAnouck
"Либо ты шевелишь булками, либо мы поедем домой..." (Сафин)
в принципе жизненно и подходит к любой ситуации
ОтветAnouck
"Либо ты шевелишь булками, либо мы поедем домой..." (Сафин)
нужна отдельная нарезка от марата ))
Вышел Синнер на крыльцо
Почесать своё лицо.
Пальцем он задел радар,
Микрочип хватил удар.

Бэкхенд, форхенд, смеш и слайс
Стали вдруг совсем не айс.
Синнер делает замах -
Вместо корта мяч в кустах.

Тренер крикнул: “Янник, бей!”,
А в ответ: “Error display”.
Клостебол попал не в вену,
А в системную антенну.
ОтветBenjaminLinus
👏👏👏
ОтветBenjaminLinus
Это прекрасно ))
Укрепление рубля. Ждём вторую неделю. Сегодня хороший матч
И все равно есть чувство, что Саша даже в такой ситуации обосрется
ОтветГранитный камушек в груди
И все равно есть чувство, что Саша даже в такой ситуации обосрется
Только черундол его может нагонять 🤣
ОтветГранитный камушек в груди
И все равно есть чувство, что Саша даже в такой ситуации обосрется
Даже должен обосраться) И не только сам. Всяких Касперов с собой забрать) Этот теннис, этот РГ надо спасать. А кому, может каким-нидь Ходарам, да Куамэ!?
Какой содержательный диалог у Андрея с Маратом :)
Ролан Гаррос выиграет Рублев
Ответfolks
Ролан Гаррос выиграет Рублев
После всего того что происходит это реально
Взаимодействия Марата и Андрея в этом матче особенно порадовали. Дальше надо включаться на максимум
Очень жаль Новака, но сам виноват, играет он в теннис лучше Фонсеки и должен был выигрывать в 3-4 сетах, но вовремя не дожал, а физики уже не хватает.
ОтветProLL
Очень жаль Новака, но сам виноват, играет он в теннис лучше Фонсеки и должен был выигрывать в 3-4 сетах, но вовремя не дожал, а физики уже не хватает.
Плюс почему-то боится остро играть из выигрышных позиций, с хав корта тот неудачный укороченный вместо того, чтобы слева по прямой пробить
В нижней половине сетке много за кого поболеть хочется. В верхней никого. Обидно за такое распределение.
ОтветУтя Ваткин
В нижней половине сетке много за кого поболеть хочется. В верхней никого. Обидно за такое распределение.
Наведи порядок, Василий.
ОтветУтя Ваткин
В нижней половине сетке много за кого поболеть хочется. В верхней никого. Обидно за такое распределение.
Претензии с итальянской мафии
Отлично Андрей, с победой и 1/8
Дальше Де Минауер/Меншик
А значит легко уже не будет ни грамма
Ответcveto4
Отлично Андрей, с победой и 1/8 Дальше Де Минауер/Меншик А значит легко уже не будет ни грамма
Хорошо, что быстро закрыл и не страдал на жаре лишний раз, Де Минор на снятии прошел, по такой погоде хорошее подспорье
