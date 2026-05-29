  • Ролан Гаррос. Андреева, Швентек, Костюк, Кырстя, Свитолина, Бенчич вышли в 4-й круг, Мухова выбыла
В Париже проходит третий круг женского «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ига Швентек прошла Магду Линетт.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Результаты второго круга по странам:
США - было 13 теннисисток / осталось 5 теннисисток
Украина - 5/4
Польша - 4/3
Россия - 4/3
Швейцария - 4/3
Чехия - 4/2
Австралия - 2/1
Австрия - 2/1
Германия - 2/1
Китай - 2/1
Франция - 2/1
Аргентина - 1/1
Беларусь - 1/1
Греция - 1/1
Канада - 1/1
Колумбия - 1/1
Япония - 1/1
Румыния - 1/1
Великобритания - 2/0
Испания - 2/0
Казахстан - 2/0
Хорватия - 2/0
Бельгия - 1/0
Египет - 1/0
Италия - 1/0
Латвия - 1/0
Узбекистан - 1/0
Во втором круге принимали участие теннисистки из 27 стран. В третий круг из них вышли 18. Результат в пределах нормы, такое же количество было в 2024 году, а в прошлом - на одну меньше. Американки сохранили лидерство, но весьма шаткое. Второй круг стал явно неудачным для США (13/5). В строю остались лишь сеянные фавориты плюс Стернс. Выбыла Баптист и все остальные несеянные. Опять же, США идет по пути 2024 года, где в 1/16 финала тоже прошли 5 теннисисток. А вот в прошлом году на этой стадии было сразу 7 американок.
Второе место достаточно неожиданно сохранила за собой Украина (5/4). Это исторический рекорд, ранее более 3 украинок до этой стадии не доходили. Поспособствовали победы Олийниковой (где шансы были 50/50) и Стародубцевой (сенсация в матче с Рыбакиной). Сетка благоволит украинским теннисисткам и в третьем круге, вопрос - воспользуются ли они этой ситуацией на полную?
Далее идет достаточно неожиданная группа преследователей: Польша, Россия и Швейцария (4/3). Если для России такой результат - ниже нормы (в 2024-2025 годах на этой стадии было по 4 теннисистки), то для Швейцарии и Польши - однозначный прорыв. Ведь среди представительниц этих стран - только по одной сеянной. Если у Польши есть Швентек, то швейцарки в последних двух турнирах вообще не доходили до этой стадии. Чуть далее ожидаемо Чехия (4/2), которая по результатам полностью копирует предыдущих два года.
И еще 12 стран сохранили в строю по одной участнице. Причем среди этих двенадцати лишь 5 сеянных.
В целом в третий круг вышло не так уж много несеянных теннисисток - 14 из 32. Т.е. в строю остались 18 сеянных, - почти на уровне 2025 года (там было 19). И это не идет ни в какое сравнение с 2024 годом, когда на стадии 1/16 финала осталось только 15 сеянных участниц. Нельзя сказать, что второй круг стал богат на сенсации, в основном проигрывали сеянные второго эшелона. Из топ-16 выбыли только Рыбакина и Паолини. Причем поражение итальянки на текущий момент точно сенсацией не назовешь. Поэтому в целом можно утверждать, что РГ-2026 у женщин пока проходит без особых неожиданностей.
Иногда просто достаточно 1 теннисистки.😃
К полуфиналам как правило всегда по одной теннисистки от страны)
Перспективная юная румынка решила на итоговый попасть, похоже
Не просто юная, а еще и красотка!!!
Мирру с хорошей игрой, уверенной победой и выходом в 1/8 финала РГ! Молодчина !
Хоть и не без ошибок, но игра Мирры выглядит очень перспективной. ФХ становится все мощнее и мощнее. Стабильности бы ему еще побольше
14 летняя Доценко вышла в основную сетку юниорского РГ в тяжёлом 3 сетовике
Да, что-то прям тяжёло было, я думал что проще обойдётся
Молодец. А я за мальчиком наблюдала, всем нам не повредит новый Марат)) Правда уже 18 лет, но за неимением хоть так))
Ну Боузкова клиентка Мирры, 4-0 по личным
Но на этом РГ гладко было на бумаге, да забыли про овраги
Удачи Мирре сегодня
Еще бы Свитолина отлетела и день был бы хорошим)
Увы, не та соперница чтобы на грунте отлететь
Как эта немка вообще до третьего круга дошла с такой гуляющей подачей? Устроила Кастрюлиной тир.)
Молодец Мирру с победой
Да уж, Каролина удивила .. с 5:1 отдала сет и матч
Костюк на классе прошла довольно неприятную по игре соперницу. Получилась качественная игра, где обе в плюсе по соотношению виннерсы/анфорсы. У Голубич во втором сете и вовсе 9/2! Немного скованная Марта, где то давит титул Мадрида. В первом сете было многовато ошибок, во втором уже получше. Хорошо, что взяла ключевой 10 гейм в 1 сете. Со Швентек возможно будет полегче, не будет давить груз ответственности.
Там не титул Мадрида давит, а другие причины, она говорила на пресс-конференции
А что она говорила? В двух словах
