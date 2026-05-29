Ролан Гаррос. Андреева, Швентек, Костюк, Кырстя, Свитолина, Бенчич вышли в 4-й круг, Мухова выбыла
В Париже проходит третий круг женского «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ига Швентек прошла Магду Линетт.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
США - было 13 теннисисток / осталось 5 теннисисток
Украина - 5/4
Польша - 4/3
Россия - 4/3
Швейцария - 4/3
Чехия - 4/2
Австралия - 2/1
Австрия - 2/1
Германия - 2/1
Китай - 2/1
Франция - 2/1
Аргентина - 1/1
Беларусь - 1/1
Греция - 1/1
Канада - 1/1
Колумбия - 1/1
Япония - 1/1
Румыния - 1/1
Великобритания - 2/0
Испания - 2/0
Казахстан - 2/0
Хорватия - 2/0
Бельгия - 1/0
Египет - 1/0
Италия - 1/0
Латвия - 1/0
Узбекистан - 1/0
Во втором круге принимали участие теннисистки из 27 стран. В третий круг из них вышли 18. Результат в пределах нормы, такое же количество было в 2024 году, а в прошлом - на одну меньше. Американки сохранили лидерство, но весьма шаткое. Второй круг стал явно неудачным для США (13/5). В строю остались лишь сеянные фавориты плюс Стернс. Выбыла Баптист и все остальные несеянные. Опять же, США идет по пути 2024 года, где в 1/16 финала тоже прошли 5 теннисисток. А вот в прошлом году на этой стадии было сразу 7 американок.
Второе место достаточно неожиданно сохранила за собой Украина (5/4). Это исторический рекорд, ранее более 3 украинок до этой стадии не доходили. Поспособствовали победы Олийниковой (где шансы были 50/50) и Стародубцевой (сенсация в матче с Рыбакиной). Сетка благоволит украинским теннисисткам и в третьем круге, вопрос - воспользуются ли они этой ситуацией на полную?
Далее идет достаточно неожиданная группа преследователей: Польша, Россия и Швейцария (4/3). Если для России такой результат - ниже нормы (в 2024-2025 годах на этой стадии было по 4 теннисистки), то для Швейцарии и Польши - однозначный прорыв. Ведь среди представительниц этих стран - только по одной сеянной. Если у Польши есть Швентек, то швейцарки в последних двух турнирах вообще не доходили до этой стадии. Чуть далее ожидаемо Чехия (4/2), которая по результатам полностью копирует предыдущих два года.
И еще 12 стран сохранили в строю по одной участнице. Причем среди этих двенадцати лишь 5 сеянных.
В целом в третий круг вышло не так уж много несеянных теннисисток - 14 из 32. Т.е. в строю остались 18 сеянных, - почти на уровне 2025 года (там было 19). И это не идет ни в какое сравнение с 2024 годом, когда на стадии 1/16 финала осталось только 15 сеянных участниц. Нельзя сказать, что второй круг стал богат на сенсации, в основном проигрывали сеянные второго эшелона. Из топ-16 выбыли только Рыбакина и Паолини. Причем поражение итальянки на текущий момент точно сенсацией не назовешь. Поэтому в целом можно утверждать, что РГ-2026 у женщин пока проходит без особых неожиданностей.
Но на этом РГ гладко было на бумаге, да забыли про овраги
Удачи Мирре сегодня