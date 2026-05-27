Мирра Андреева десятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»

Мирра Андреева обыграла Марину Бассольс-Риберу во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира. В первом гейме второго сета россиянка отыграла двойной брейк-пойнт.

Андреева выиграла 17 из последних 20 матчей и стала третьим тинейджером в XXI веке, одержавшим 50 и более побед на грунте на уровне WTA-тура – после Каролин Возняцки (54) и Веры Звонаревой (50).

Андреева десятый раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». В прошлом году в Париже она играла в четвертьфинале.

Дальше Андреева встретится с Мари Бузковой, у которой ведет в личке 4:0.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Мирру с тяжёлой победой!
Молодец Мирра!) удачи дальше
Мирра, молодец! Смотрела иногда с закрытыми глазами
Я, конечно, не преуменьшаю заслуги Мирры, но 2 и 3 сет в исполнении испанки - это вообще что?
Ну там уровень не такой высокий. Играла бы испанка всегда, как в первом сете, не была бы 175 ракеткой мира.
так 175 ракетка как бы. Она в первом сете играла выше своих возможностей, а потом всё вернулось на круги своя
Мирра с победой! Хороший урок, что надо играть с первого сета! Ждём след. побед! Держим кулачки!
Звонарева то в порядке конечно была
Она и сейчас в порядке! Вот уже вышла во второй круг Ролан Гаррос в парах.
а дальше чешки -Бузкова и тем более Мухова , сегодняшний первый сет повторять нельзя - иначе сразу домой
