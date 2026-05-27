Мирра Андреева десятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»
Мирра Андреева обыграла Марину Бассольс-Риберу во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира. В первом гейме второго сета россиянка отыграла двойной брейк-пойнт.
Андреева выиграла 17 из последних 20 матчей и стала третьим тинейджером в XXI веке, одержавшим 50 и более побед на грунте на уровне WTA-тура – после Каролин Возняцки (54) и Веры Звонаревой (50).
Андреева десятый раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». В прошлом году в Париже она играла в четвертьфинале.
Дальше Андреева встретится с Мари Бузковой, у которой ведет в личке 4:0.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
