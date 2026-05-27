  • Ролан Гаррос. Андреева, Швентек, Бенчич, Мухова, Свитолина, Костюк вышли в 3-й круг, Рыбакина, Остапенко, Паолини выбыли
В Париже прошли матчи второго круга женской сетки «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева обыграла Марину Бассольс-Риберу во втором круге «Ролан Гаррос».

Елена Рыбакина уступила Юлии Стародубцевой, Ига Швентек победила Сару Бейлек.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Результаты первого круга по странах:
США - было 19 теннисисток / осталось 13
Россия - 9/4
Чехия - 9/4
Франция - 9/2
Украина - 7/5
Австралия - 6/2
Испания - 6/2
Швейцария - 5/4
Германия - 5/2
Китай - 5/2
Польша - 4/4
Австрия - 4/2
Великобритания - 3/2
Хорватия - 3/2
Италия - 3/1
Румыния - 3/1
Венгрия - 3/0
Казахстан - 2/2
Бельгия - 2/1
Канада - 2/1
Колумбия - 2/1
Япония - 2/1
Аргентина - 1/1
Беларусь - 1/1
Греция - 1/1
Египет - 1/1
Латвия - 1/1
Узбекистан - 1/1
Бразилия - 1/0
Дания - 1/0
Индонезия - 1/0
Мексика - 1/0
Словакия - 1/0
Словения - 1/0
Турция - 1/0
Филиппины - 1/0
Черногория - 1/0
На старт Роллан Гаррос - 2026 вышли теннисистки из 37 стран, после первого круга осталось 27. Это вполне среднестатистический результат, в прошлом году из 39 осталось 26.
Лидеры американки долгое время шли на рекорд в 15 теннисисток во втором круге, но вчера на самом финише подвели Пегула и Крюгер. В итоге 13 из 19, что тоже вполне достойный результат, но все же меньше, чем год назад (14).
Наиболее успешными в первом круге стали Украина (7/5), Швейцария (5/4) и Польша (4/4), которая показала 100% результат. Также традиционно удачно стартовал Казахстан (2/2), неплохими можно считать результаты Великобритании и Хорватии (3/2) . А вот Россия и Чехия выступили одинаково скромно (4/9), во второй круг у них вышло меньше половины стартовавших участниц.
Ожидаемо провалились хозяйки - Франция (2/9). На определенном этапе казалось, что у них во втором круге вообще не будет своих теннисисток, но в последний игровой день ситуацию исправили Жакемо и Парри. Также вполне логичными являются скромные результаты Австралии и Испании (6/2), Германии и Китая (5/2). Подбор теннисисток из этих стран предполагал скорый массовый вылет, так что наличие 2 представительниц в 1/32 финала выглядит вполне достойным результатом. А вот от Италии и Румынии (3/1) точно можно было ожидать большего. Особенного от румынок, где Кристиан и Русе проводят достойный грунтовый сезон, но уступили в первом круге далеко не самым сильным соперницам. Также неудачно закончила первый круг Венгрия (3/0), хотя Бондар была близка к сенсации в матче со Свитолиной. На этом фоне можно поаплодировать Австрии (4/2), которая в прошлом году вообще не была представлена в основе РГ, а сейчас имеет сразу 2 теннисисток во втором круге.
В целом РГ-2026 пока небогат на сенсации, из 32 сеянных выбыло лишь 7. Неожиданным стало только поражение Пегулы, и в какой то степени Фернандес (исходя из силы их соперниц и результатов на грунте). У Носковой была оппоненткой опытная Саккари, а Самсонова, Александрова, Таусон и Букса явно не форме.
Ответstep1953@ukr.net
ОтветДядя Коля 026
Портленд с победой!
Остапенко - икона бодипозитива.
Это временно вторая ракетка, такая не стабильная, Соболенко по сравнению с ней ТОП с большой буквой,
Да уж. Совсем прицел сбит. Стародубцева готова была сдать матч,но Рыбакина всё в аут и сама в ауте. Печаль.
Стародубцева даже Павлику недавно в квалификации Мадрида проиграла, а тут грозит вторую ракетку выкинуть
ОтветNoN
там он и так в основу проходила после снятия кого то, вот и слилась павлику
Обидно... У украинок сегодня 3 из 4. Кто бы до начала матча Лены сказал, что в их числе будет Юлия - не поверила бы...
ОтветAnouck
Из сенсаций только вылет Рыбакиной. Свитолина и Костюк и так были фаворитами
Ответmaximusdevil
Это понятно, но, во-первых, в той же Австралии статус фаворита не помешал Костюк вылететь в первом круге, а, во-вторых, я бы скорее поверила, что Снигур оживёт, чем в то, что Юлия дальше выйдет, имея Лену в соперницах...
Мирра так краси́ва в этом платье , розовый цвет радует взор !
Молодец, Мирра!
Но играть надо с начала матча.
Где-то перекрестилась Швентек
ОтветDmitry Singular
С такой игрой Остапенко нечего было ловить против Швентек. Все же Остапенко худеть нужно
Всё , что надо здесь Мирре-просто начать попадать. Ни о чём эта Рибера. Обычный испанский земляной червячок.
