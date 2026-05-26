Оже-Альяссим выиграл пятисетовик на «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг «Ролан Гаррос», в пяти сетах обыграв 57-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера – 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6(10-7). Он повел у немца 3:2 в личке.

Оже-Альяссим выиграл пятисетовик на этом «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го. Он третий раз в карьере смог выйти во второй круг этого турнира (2022, 2024) – ранее каждый раз, когда он выигрывал в первом круге, он доходил до четвертого.

Дальше канадец встретится с Романом Андресом Бурручагой.