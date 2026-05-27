Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как относится к Гаэлю Монфису.

39-летний француз проводит последний год в туре – вчера он завершил выступление на «Ролан Гаррос», проиграл в первом круге Юго Гастону (2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6).

«Он дал многое и Франции, и нам. Когда я был очень юным и только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое. Он излучал такую энергию на корте и вне его... Теперь у него начинается новая глава, и я желаю ему только наилучшего».