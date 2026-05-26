Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»

Соболенко об за увеличении призовых: я борюсь ради игроков с низким рейтингом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему выступает за увеличение призовых на турнирах «Большого шлема». Ранее белоруска победила в первом круге «Ролан Гаррос». Во время матча на ней было ожерелье из гранатов и бриллиантов.

– Я видел, как некоторые проводили параллель между тем, что вы призывали увеличить призовой фонд, и тем, что вы носите очень дорогие бриллианты. Считаете ли вы, что это может выглядеть лицемерно?

– Я вообще не понимаю, как можно сопоставлять два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые касаются не меня.

Я просто борюсь ради игроков с низким рейтингом, которым действительно приходится нелегко выживать в мире тенниса. То, что я борюсь за призовые, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня все в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя, – заявила белоруска на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

