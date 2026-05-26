  • Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему выступает за увеличение призовых на турнирах «Большого шлема». Ранее белоруска победила в первом круге «Ролан Гаррос». Во время матча на ней было ожерелье из гранатов и бриллиантов.

– Я видел, как некоторые проводили параллель между тем, что вы призывали увеличить призовой фонд, и тем, что вы носите очень дорогие бриллианты. Считаете ли вы, что это может выглядеть лицемерно?

–  Я вообще не понимаю, как можно сопоставлять два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые касаются не меня.

Я просто борюсь ради игроков с низким рейтингом, которым действительно приходится нелегко выживать в мире тенниса. То, что я борюсь за призовые, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня все в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя, – заявила белоруска на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Лукавит бульбашка, она прекрасно знает что правила определения суммы призовых едины для всех, независимо от рейтинга. Если теннисистка из второй сотни выиграет топовый турнир, она получит такие же призовые как теннисистка из первого десятка, если бы она стала победительницей. Так что заботится она только о себе.
А вообще-то выходить на корт увешанной бриллиантами это только признак зажравшейся снобистки.
Насчет последней фразы, это же часть менталитета рабского. Посмотрите на баскетболистов НБА, или рэперов штатовских, дорвавшихся до доходов. На того же Ямаля в футболе. Триста цепей на шее одновременно, по 8 часов на руке самых дорогих, лишь бы показать что «у колхозе я самый завидный у своем»
Игрокам с низким рейтингом будет тепло на душе, что на Шлеме для Сабаленки поднимут процент призовых. Она получит их за них, раз сами они почему-то не оказываются на таких стадиях☺️

Предлагаю Сабаленке пойти дальше в своем альтруизме и предложить убавить призовые, начиная с полуфиналов, а освободившуюся сумму раскидать людям, играющим в квалификации турнира
Бедные игроки с низким рейтингом не попадают на ТБШ, а унылят на челликах
На фьючерсах даже
Ну а так а тогда за какой болт им поднимать призовые, за какую игру, если они выше фьючерса подняться не могут?
Вот за что я ее ненавижу! За ее вульгарность и лицемерие. Кольцов умер а я страдала прыгае на бразильце. Я выступаю за повышение якобы для низкорейтинговых которые даже близко к турниру 500 не подходят.
Не каждый игрок из 3й сотни получит даже квалификацию
А увеличение призовых на шлемах не ведут к отчислению на пенсии, так как они не в атп
В общем, всё это лицемерие. "побренчите бриллиантами" (с) Д. Леннон.
Да ещё раз убеждаюсь - мужики хуже баб, особенно, когда перетерают доходы успешных женщин . Мужчинка ау, если вы ещё остались - хорош, ну смешно же ей богу. Займитесь своей личной колдой))
ну даёт )))))))))))))))
так низкорейтинговые не проходят на тбш , это турнир для элиты так сказать
а те немногочисленные квалифаеры, который сыграют матч, а если повезёт сыграют два матча, очень довольны этими призовыми, не вспомню жалоб игроков рейтинга 100+ на призовые в первых кругах тбш. Вы же обратите, сколько отказов по ходу матчей в первом круге, специально выходят за чеком, даже не будучи на 100% готовыми. Им денег за поражение в первом круге падает столько, сколько на челленджерах можно и за пол года не заработать
только элита и ноет, что им мало денег
Было-бы понятно, если-бы речь шла о том чтобы условные 2% прибыли турниров БШ, шли в некий степендиальный фонд молодых (18-25 лет) игроков, из котрого в зависимости от места в рейтинге, выплачивалась им ежемесячная стипендия - условно 1000, 2000, 3000 долларов за место в топ 300, 200, 100 соответственно.
А то что сейчас предлагают, это увеличение доходов топов, за счет нытья о бедных низкорейтинговых игроках.
