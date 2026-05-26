Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему выступает за увеличение призовых на турнирах «Большого шлема». Ранее белоруска победила в первом круге «Ролан Гаррос». Во время матча на ней было ожерелье из гранатов и бриллиантов.
– Я видел, как некоторые проводили параллель между тем, что вы призывали увеличить призовой фонд, и тем, что вы носите очень дорогие бриллианты. Считаете ли вы, что это может выглядеть лицемерно?
– Я вообще не понимаю, как можно сопоставлять два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые касаются не меня.
Я просто борюсь ради игроков с низким рейтингом, которым действительно приходится нелегко выживать в мире тенниса. То, что я борюсь за призовые, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня все в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя, – заявила белоруска на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
А вообще-то выходить на корт увешанной бриллиантами это только признак зажравшейся снобистки.
Предлагаю Сабаленке пойти дальше в своем альтруизме и предложить убавить призовые, начиная с полуфиналов, а освободившуюся сумму раскидать людям, играющим в квалификации турнира
Не каждый игрок из 3й сотни получит даже квалификацию
А увеличение призовых на шлемах не ведут к отчислению на пенсии, так как они не в атп
так низкорейтинговые не проходят на тбш , это турнир для элиты так сказать
а те немногочисленные квалифаеры, который сыграют матч, а если повезёт сыграют два матча, очень довольны этими призовыми, не вспомню жалоб игроков рейтинга 100+ на призовые в первых кругах тбш. Вы же обратите, сколько отказов по ходу матчей в первом круге, специально выходят за чеком, даже не будучи на 100% готовыми. Им денег за поражение в первом круге падает столько, сколько на челленджерах можно и за пол года не заработать
только элита и ноет, что им мало денег
А то что сейчас предлагают, это увеличение доходов топов, за счет нытья о бедных низкорейтинговых игроках.