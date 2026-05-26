Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира

Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос».

Пятая ракетка мира Джессика Пегула выбыла в первом круге «Ролан Гаррос ». Она проиграла №83 мирового рейтинга Кимберли Биррелл со счетом 6:1, 3:6, 3:6. Во втором сете она вела с брейком 2:1.

Американка не сыграет во втором круге этого турнира впервые с 2020-го. В прошлом году она дошла до четвертого круга.

28-летняя Биррелл дебютирует во втором круге «Ролан Гаррос» – теперь она сыграет с Александрой Олейниковой.