Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос».
Пятая ракетка мира Джессика Пегула выбыла в первом круге «Ролан Гаррос». Она проиграла №83 мирового рейтинга Кимберли Биррелл со счетом 6:1, 3:6, 3:6. Во втором сете она вела с брейком 2:1.
Американка не сыграет во втором круге этого турнира впервые с 2020-го. В прошлом году она дошла до четвертого круга.
28-летняя Биррелл дебютирует во втором круге «Ролан Гаррос» – теперь она сыграет с Александрой Олейниковой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Два любителя РГ