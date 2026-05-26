Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»

Анна Калинская рассказала о том, как относится к Белле, собаке ее парня. Россиянка вышла во второй круг, победив Лоис Буассон (6:2, 6:2).

– Почти весь год ты путешествуешь со своей маленькой собачкой, Беллой. Насколько для тебя важно, что она в твоей ложе и смотрит на твои матчи?

– Надеюсь, она не слишком пугается (улыбается). Она приехала пару дней назад – пару недель я была без нее и страдала. Она моя дочь. У меня есть другие собаки дома – надеюсь, они скоро смогут к нам присоединиться, – сказала Калинская в разговоре на корте с Каролин Гарсия.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
logoАнна Калинская
животные и спорт
фото
logoWTA
logoКаролин Гарсия
logoРолан Гаррос

Замуж тебе надо, Анна Николаевна, и своих детей рожать, а не пёселей тискать!
Нафига? Она просто наслаждается жизнью
ну тут выше уже расписали, что псину за дочь воспринимать - это ту мач
Люди с этими собаками с ума посходили. Люди! Заводите себе людей! А не собак.
С человеками сложнее :) команды не слушают, на месте не сидят, всё время что-то нужно, некоторые ещё лают громко) короче, сплошная морока :) то ли дело собакены и котики! :)
Выгуливать в 6 утра, убирать .овно, мочу и блевотину, стричь по цене, как три моих стриги, кастрировать, лечить по ценам, как в элитном платном медцентре, покупать еду, которая дороже, чем моя, регистрировать, платить налог, терпеть бесконечный лай, жить в шерсти с разорванными диванами - мороки ого-го.
Что думают по этому поводу настоящие родители собаки?
гав!
Очень жду новость лет через пять: «Дочь Анны Калинской — где она сейчас?»
Нормально и даже хорошо заводить животных, заботиться, воспитывать их и наверно это хороший способ потренировать свои скиллы перед тем, как создавать семью и детей (если с животными не выходить, то лучше с людьми не рисковать), но называть животного своим ребенком - это что-то из ненормального
Тоже не люблю очеловечивание животных. Хотя животных люблю
Она в финале Кубка Гагарина играла, была занята
Родила царевна в ночь не то сына не то дочь
Дочь есть. А муж где?
Поддерживаю. Столько вокруг молодых девушек и пар с собаками, у нас так во дворе их точно больше, чем с детьми.
Хорошая собачка у Ани. Люблю особенно щенков. Но когда о собаках, даже таких милых, говорят "моя дочь" или "сын" — это мне непонятно и даже неприятно.
Ну, а то, что обыграла Буассон — просто супермолодчина. Ведь Лоис на прошлом РГ навела шороху. Мирра проиграла ей в четвертьфинале. Я боялась, что Аня ей проиграет. А Аннушка ее в двух сетах закрыла! ))
вчера, 19:08
