Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»

Калинская: пару недель я была без собаки, страдала – она моя дочь.

Анна Калинская рассказала о том, как относится к Белле, собаке ее парня. Россиянка вышла во второй круг, победив Лоис Буассон (6:2, 6:2).

– Почти весь год ты путешествуешь со своей маленькой собачкой, Беллой. Насколько для тебя важно, что она в твоей ложе и смотрит на твои матчи?

– Надеюсь, она не слишком пугается (улыбается). Она приехала пару дней назад – пару недель я была без нее и страдала. Она моя дочь. У меня есть другие собаки дома – надеюсь, они скоро смогут к нам присоединиться, – сказала Калинская в разговоре на корте с Каролин Гарсия.