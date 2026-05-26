Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»

Блокс рассказал, что снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы голеностопа.

Александр Блокс рассказал о травме, из-за которой снялся перед матчем второго круга «Ролан Гаррос ». Он должен был сыграть с Алексом де Минауром .

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту на краю корта. Из-за этого мне пришлось сняться с завтрашнего матча, которого я очень ждал.

Очень обидно, но мы движемся дальше», – написал бельгиец.

Позже он отредактировал сообщение, убрав слова «благодаря «очень необходимому» брезенту с краю корта».