Синнер выиграл 30-й матч подряд

Янник Синнер одержал 30-ю победу подряд. В первом круге «Ролан Гаррос » он победил 171-ю ракетку мира Клемана Табюра – 6:1, 6:3, 6:4.

Итальянец не проигрывает с февраля – за это время он взял титулы пяти «Мастерсов». Таким образом, на грунте в этом сезоне он также не отдал ни одного матча из 18.

Баланс Синнера в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:0. Раньше четвертого круга он проиграл только один раз, в 2023-м. В целом последний раз стартовый матч на «Большом шлеме» он отдал на «Уимблдоне»-2021.

Дальше первая ракетка мира встретится с Хуаном Мартином Серундоло.