Осака о платье в пайетках: немного испугалась, что судья выгонит меня с корта.

Наоми Осака рассказала о наряде, в котором сыграла в первом круге «Ролан Гаррос». Японка вышла на корт в корсете и пышной юбке, а матч провела в золотом платье с пайетками. Она обыграла Лауру Зигемунд – 6:3, 7:6(3).

– Не могли бы вы рассказать нам историю создания этого наряда?

– Игровая форма – это, конечно, Nike. А верхняя одежда – от Кевина Германье.

Australian Open был для меня очень веселым, сотрудничала там с Роберт Вун. А теперь приехать сюда, в Париж, и поработать с Кевином. И еще просто интересно наблюдать за работой дизайнеров, особенно когда есть уже существующая вещь, вокруг которой они должны выстроить дизайн, видеть их идеи. Мы обменивались мыслями. Для меня это самая интересная часть.

– Трудно ли выйти на корт, сделать такое заявление, а потом переключиться на разминку и войти в игровой режим?

– Как ни странно, думаю, я уже немного привыкла к этому. Все началось с моего платья с бантом от Yoon Ambush. Я начала увлекаться всерьез после того, как вышла розами в волосах US Open. И в Австралии это был настоящий повод для разговоров.

Так что для меня не проблема выйти так, а потом играть. Я понимаю, почему люди могут думать, что я испытываю стресс. Думаю, в этом вся суть. Иногда люди говорят, что спортсмены – как в шоу-бизнесе или они артисты. Для меня выход на корт на турнирах «Большого шлема» – это единственный момент, когда я чувствую себя артисткой.

Как ни странно, но, когда я впервые увидела платье вживую, мне показалось, что я выгляжу как Эйфелева башня ночью, когда она яркая, такая «кира-кира» [блестящая, сверкающая] и все такое. А потом я немного забеспокоилась, потому что когда солнце попадает на платье, оно сильно отражает свет. Я немного испугалась, что судья выгонит меня с корта (улыбается). Поэтому у меня было два запасных обычных платья Nike – привет, Nike – но, слава богу, мне не пришлось их надевать.

– Когда вы в разъездах, как вы находите людей, которые заплетают волосы? Это достаточно сложно даже дома.

– Я просто общаюсь с другими людьми. Тэйлор [Таунсенд] порекомендовала мне мастера по маникюру. А мой мастер по волосам знает много людей в разных странах, – сказала японка на пресс-конференции.

