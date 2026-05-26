Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»

Калинская: нет больших ожиданий от «Ролан Гаррос».

Анна Калинская отреагировала на выход во второй круг «Ролан Гаррос ». Россиянка победила Лоис Буассон – 6:2, 6:2.

– Наверняка готовиться к Буассон трудно: у нее то классные турниры, то травмы и долгие паузы.

– Не смотрела ее матчи периода, когда она была в лучшей форме, все-таки отталкиваюсь от того, в какой форме игрок сейчас. Ждала больше укороченных, но не было чуть ли ни одного. Может, один – но плохой, в сетку. Я играла достаточно глубоко и быстро, не давала ей времени укорачивать.

– В прошлом году она была тут в полуфинале, победила Мирру в 1/4 финала.

– Честно говоря, я этого не знала, не помнила об этом. Знала про полуфинал, но в деталях те результаты не проверяла. Смотрела только пару ее последних матчей, это важнее.

– Как вы оцениваете теперь свою форму?

– Рада тому, как сыграла сейчас: у меня нет больших ожиданий, потому что не смогла [из-за травмы бедра, которую получила в Риме] подготовиться к турниру так, как хотела. Но первый круг все равно получился удачным. Надеюсь, буду только набирать форму, – передает слова Калинской корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Дальше она встретится с Алиной Корнеевой .