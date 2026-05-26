Бублик выбыл в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв 80-й ракетке мира

Александр Бублик проиграл в первом матче на «Ролан Гаррос». Десятая ракетка мира уступил 36-летнему Яну-Леннарду Штруффу, который занимает 80-ю позицию в рейтинге – 5:7, 7:6(6), 4:6, 5:7. В четвертом сете Бублик вел 4:2, при счете 5:4 у него был сетбол на своей подаче.

Казахстанец потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал.

Штруфф прервал трехматчевую серию поражений. Он стал вторым по возрасту теннисистом после Новака Джоковича, обыгравшим соперника из топ-10 на «Ролан Гаррос». В целом для немца это первая победа над топ-10 на грунте с апреля 2023-го.

Дальше Штруфф встретится с Жайме Фарией.