Корнеева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: «Уже можно отойти от сопоставлений с Андреевой, у нас разный путь»

Корнеева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: у нас с Андреево разный путь.

Алина Корнеева прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка победила 38-ю ракетку мира Элизабетту Коччаретто – 6:3, 6:3.

– У меня были два года падений, взлетов, и вот наконец-то я выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос».

– До этого вы точно никогда не играли с соперницами из топ-40. Возможно, максимум тренировались…

– Даже не тренировалась.

– Тем более. Насколько для вас самой стало сюрпризом, что вы первый раз против более высокорейтинговой соперницы вышли, и у вас сразу так хорошо стало получаться?

– Не могу сказать, что сюрпризом, но когда голова, здоровье и физика складываются, я понимаю, что у меня у самой уже есть возможность там оказаться. Так что не сюрприз, а итог слаженной работы всей команды.

– Но потолок ваш личный наверняка поднимает? Раньше не знали, как это вообще, а теперь уверенно обыгрываете человека из топ-40.

– Да, это конечно, очень разное в сравнении с тем, когда играешь против 200-300-х [номеров рейтинга] на турнирах ITF 75. Здесь мне, конечно, намного приятнее и интереснее.

– Никуда не уйти от сопоставления: вы выиграли тот юниорский финал Australian Open в 2023-м у Мирры Андреевой, и пути у вас настолько разные. Как вы себе объясняете, почему в теннисе так бывает?

– Думаю, от этого уже можно отойти, прошло уже три года, можно про это забыть, настолько давно это было. Как вы и сказали, у нас разный путь, она – большая молодец. Так все быстро у нее произошло, и она задержалась там, а это достаточно сложно. А у меня – да, были падения и травмы, но сейчас я уже не хочу думать о прошлом, оно закончилось, слава богу. И в настоящем я здорова, у меня все получается.

– А что было щелчком, после которого начало получаться?

– У меня вообще никаких щелчков, все по-другому, очень плавно, постепенно. Медленная работа: и в зале, и на корте, и с психологом, и с докторами. Приятно наконец-то ощущать себя и выигрывать матчи на «Большом шлеме», – передает слова Корнеевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Во втором круге она сыграет с Анной Калинской.