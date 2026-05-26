  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Корнеева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: «Уже можно отойти от сопоставлений с Андреевой, у нас разный путь»
0

Корнеева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: «Уже можно отойти от сопоставлений с Андреевой, у нас разный путь»

Корнеева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: у нас с Андреево разный путь.

Алина Корнеева прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка победила 38-ю ракетку мира Элизабетту Коччаретто – 6:3, 6:3.

– У меня были два года падений, взлетов, и вот наконец-то я выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос».

– До этого вы точно никогда не играли с соперницами из топ-40. Возможно, максимум тренировались…

– Даже не тренировалась.

– Тем более. Насколько для вас самой стало сюрпризом, что вы первый раз против более высокорейтинговой соперницы вышли, и у вас сразу так хорошо стало получаться?

– Не могу сказать, что сюрпризом, но когда голова, здоровье и физика складываются, я понимаю, что у меня у самой уже есть возможность там оказаться. Так что не сюрприз, а итог слаженной работы всей команды.

– Но потолок ваш личный наверняка поднимает? Раньше не знали, как это вообще, а теперь уверенно обыгрываете человека из топ-40.

– Да, это конечно, очень разное в сравнении с тем, когда играешь против 200-300-х [номеров рейтинга] на турнирах ITF 75. Здесь мне, конечно, намного приятнее и интереснее.

– Никуда не уйти от сопоставления: вы выиграли тот юниорский финал Australian Open в 2023-м у Мирры Андреевой, и пути у вас настолько разные. Как вы себе объясняете, почему в теннисе так бывает?

– Думаю, от этого уже можно отойти, прошло уже три года, можно про это забыть, настолько давно это было. Как вы и сказали, у нас разный путь, она – большая молодец. Так все быстро у нее произошло, и она задержалась там, а это достаточно сложно. А у меня – да, были падения и травмы, но сейчас я уже не хочу думать о прошлом, оно закончилось, слава богу. И в настоящем я здорова, у меня все получается.

– А что было щелчком, после которого начало получаться?

– У меня вообще никаких щелчков, все по-другому, очень плавно, постепенно. Медленная работа: и в зале, и на корте, и с психологом, и с докторами. Приятно наконец-то ощущать себя и выигрывать матчи на «Большом шлеме», – передает слова Корнеевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Во втором круге она сыграет с Анной Калинской.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoРолан Гаррос
logoАлина Корнеева
logoМирра Андреева

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, еще пошумит.
Вообще задолбали они уже Миррой,учитывая что они играли ещё детьми, понимаю Алину
Пока до Андреевой далеко. Уровень тенниса достаточно низкий. Калинская должна без особых проблем проходить.
Ответbor-n@yandex.ru
Пока до Андреевой далеко. Уровень тенниса достаточно низкий. Калинская должна без особых проблем проходить.
Прогнозы в матче Калинской....Может у Анны все залетать будет по линиям, а может и по аутам.
Ответbor-n@yandex.ru
Пока до Андреевой далеко. Уровень тенниса достаточно низкий. Калинская должна без особых проблем проходить.
хз хз ....
Безусловно, хотелось бы увидеть в будущем борьбу Андреева/ Корнеева в WTA, а не только на уровне юниоров.
Удачи, Алина 🙏
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем