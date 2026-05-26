Циципас о Синнере, у которого ведет 6:3 в личке: «В 2022-м мне было трудно представить, что он будет настолько хорош»

Циципас: в 2022-м было бы трудно представить, что Синнер будет настолько хорош.

Стефанос Циципас высказался о первой ракетке мира Яннике Синнере . Грек ведет у него 6:3 по личным встречам, до февраля 2023-го их баланс был 5:1.

«Если бы в 2022-м мне сказали, что он будет настолько хорош, мне было бы трудно это представить – что он будет выигрывать все подряд (улыбается).

Он уже тогда здорово играл. Но его игра была не такой структурированной, как сейчас. Сейчас она более структурированная и намного более разнообразная. По моим воспоминаниям, форхенд у него тогда был не самым хорошим, а сейчас он надежен со всех сторон. В его игре мало слабых мест. Поэтому большинству из нас с ним так и тяжело.

Он мощно прибавил на подаче. Когда я с ним играл, он так здорово не подавал. Сейчас он очень точен – особенно в важные моменты, в самые ценные моменты. Он всегда выбирает надежную первую подачу, и это дает ему большое преимущество», – сказал грек на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос ».