Буассон выпадет из топ-140 по итогам «Ролан Гаррос». В прошлом году она дошла до полуфинала
43-я ракетка мира Лоис Буассон покинет топ-140 после завершения турнира. Француженка не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал – в первом круге она проиграла Анне Калинской со счетом 2:6, 2:6.
В живом рейтинге Буассон сейчас идет 148-й.
После прорыва на прошлогоднем «Ролан Гаррос» и титула в Гамбурге француженка выиграла на уровне тура только четыре матча.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
