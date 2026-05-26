Калинская второй раз в карьере выиграла стартовый матч на «Ролан Гаррос»

Анна Калинская выиграла матч первого круга на «Ролан Гаррос». Россиянка победила прошлогоднюю полуфиналистку Лоис Буассон – 6:2, 6:2 .

Калинская ранее только один раз играла во втором круге этого турнира, это было в 2024-м. Тогда она не смогла пройти еще дальше, уступив 228-й ракетке мира Бьянке Андрееску.

За выход в третий круг россиянка сыграет с Алиной Корнеевой.