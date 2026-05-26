Соболенко об игре в украшениях: «У меня должно было быть и третье ожерелье, но я подумала, что это уже перебор»

Соболенко рассказала, каково играть в украшениях.

Арина Соболенко рассказала о том, каково играть в двойном ожерелье из гранатов и бриллиантов . Первая ракетка мира победила на старте «Ролан Гаррос » Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:2.

– На улице +30, а вы играли в черном, к тому же ваши украшения выглядели очень тяжелыми. Насколько вам комфортно в такую погоду?

– Я не ищу легких путей, люблю бросить себе вызов. При это платье очень легкое, я его на себе даже не чувствую. Думала, в черном будет супержарко, но было комфортно.

Тяжесть бриллиантов я тоже не чувствую – но могу представить, как кажется со стороны. Вообще у меня должно было быть и третье ожерелье, но я подумала, что это уже перебор.

Для меня важно хорошо выглядеть. Если я хорошо выгляжу, то и выступаю лучше.

– Пришлось ли вам усилить меры безопасности во время поездок на турнир и обратно из-за драгоценностей? Как отреагировали в раздевалке?

– О, они просто спрашивали: «О боже, они не слишком тяжелые»? Но у меня есть жених. Он мой охранник (улыбается). И есть команда – Джейсон и физио, который занимается джиу-джитсу, так что я чувствую себя довольно спокойно. Я не хожу одна, – сказала Соболенко на пресс-конференции.