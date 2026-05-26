18-летняя Корнеева впервые вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Алина Корнеева впервые выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос». Россиянка победила в первом круге 38-ю ракетку мира Элизабетту Коччаретто – 6:3, 6:3.

18-летняя Корнеева ранее выходила во второй круг только на Australian Open-2025, где уступила на этой стадии в трех сетах Саре Эррани. Она также впервые обыграла соперницу из топ-50 (баланс – 1:1).

В 2023-м россиянка стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг турнира Корнеева сыграет с Анной Калинской или прошлогодней полуфиналисткой Лоис Буассон.