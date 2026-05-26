0

18-летняя Корнеева впервые вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Алина Корнеева впервые выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос». Россиянка победила в первом круге 38-ю ракетку мира Элизабетту Коччаретто – 6:3, 6:3.

18-летняя Корнеева ранее выходила во второй круг только на Australian Open-2025, где уступила на этой стадии в трех сетах Саре Эррани. Она также впервые обыграла соперницу из топ-50 (баланс – 1:1).

В 2023-м россиянка стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг турнира Корнеева сыграет с Анной Калинской или прошлогодней полуфиналисткой Лоис Буассон.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЛоис Буассон
logoWTA
logoАлина Корнеева
logoЭлизабетта Коччаретто
logoРолан Гаррос
logoАнна Калинская

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец то Корнеева подбирается к топам, главное чтоб без травм!
ОтветFilthyFrank
Наконец то Корнеева подбирается к топам, главное чтоб без травм!
Ну Коччаретто пока не рядом с топами, пока еще ни одной игры с реальными топами не было, чтобы делать выводы
Во второй круг выходила на AO-2024, где уступила Беатрис Хаддад-Майа. Эррани уступила в первом круге квала, это 2025.
ОтветВладимир Халилов
Во второй круг выходила на AO-2024, где уступила Беатрис Хаддад-Майа. Эррани уступила в первом круге квала, это 2025.
Эранни она уступила получив травму бедра
Новостник, алё. На АО она проиграла БХМ, которая тогда была 10-й сеяной, а никак не Эррани
Ответz0rg
Новостник, алё. На АО она проиграла БХМ, которая тогда была 10-й сеяной, а никак не Эррани
И было это в 24 году, а не в 25.
С Калинской не видно особых шансов, но Корнееву можно поздравить с успехом на этом ТБШ- прошла квал и прошла круг, и наконец пробралась в сотню! Отличный результат - ждем новых побед и здоровья!
Ответnick-basil
С Калинской не видно особых шансов, но Корнееву можно поздравить с успехом на этом ТБШ- прошла квал и прошла круг, и наконец пробралась в сотню! Отличный результат - ждем новых побед и здоровья!
С Калинской возможно все, та редко выдает несколько хороших матчей подряд.
Ну, по итогам турнира уже обновила рейтинг, в сотку вошла)
И игра очень даже)
Прям разрываться придеться, обе девушки симпатичны(
Может и дальше пройти. Калинская, увы, не очень сейчас и на грунте не айс.
Думаю, далеко пройдет, почему-то есть уверенность в ней
Калинскую тоже может пройти. Удачи, Алина !
не факт что Аню ждет легкая прогулка в следующем круге/Алина неожиданно очень хороша
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем