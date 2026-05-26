Осака о платье, в котором сыграла в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Чувствую себя Эйфелевой башней в ночи, когда она сияет»
Наоми Осака прокомментировала золотое платье с пайетками, в котором сыграла в первом круге «Ролан Гаррос». Японка выиграла у Лауры Зигемунд – 6:3, 7:6(3).
«Оно очень кутюрное. И немного забавно, что я чувствую себя Эйфелевой башней в ночи, когда она сияет. Я выгляжу немного похоже (улыбается)», – сказала Осака в интервью на корте.
Дальше она встретится с Донной Векич.
Платье Осаки – событие. Сделано из старых тканей, сверкает, как Эйфелева башня
Опубликовано: Алёна Майорова
