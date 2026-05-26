Де Минаур прошел в 3-й круг «Ролан Гаррос» на отказе Блокса
37-я ракетка мира Александр Блокс не сыграет во втором круге «Ролан Гаррос». В воскресенье бельгиец прошел Коула Вонга (6:3, 6:4, 6:2).
Блокс должен был встретиться с Алексом де Минауром. Австралиец второй раз в карьере сыграет в третьем круге этого турнира, впервые – после того, как в 2024-м дошел здесь до четвертьфинала.
За выход во вторую неделю австралиец сыграет с Мариано Навоне или Якубом Меньшиком.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rolandgarros
