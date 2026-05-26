Бублик по ходу матча со Штруффом на «Ролан Гаррос»: «У этих типов цель карьеры – меня обоссать и Медведа»

Александр Бублик высказался по ходу матча первого круга против Яна-Леннарда Штруффа на «Ролан Гаррос». Десятая ракетка мира уступил ему первый сет со счетом 5:7.

«У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа [Даниила Медведева] – два типа. Они настраиваются, и ### пойми кто играет [очень хорошо]», – заявил казахстанец. Затем он добавил по-английски: «Отличный уровень – очень высокий. Но, конечно, только против меня. Меня и Даниила».

Помимо этого, он сказал: «##### я игрок!». Он же верит в эту #####, что он теннисист»

Ранее Медведев проиграл на старте турнира 97-я ракетке мира Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).