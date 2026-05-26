  • Бублик по ходу матча со Штруффом на «Ролан Гаррос»: «У этих типов цель карьеры – меня обоссать и Медведа»
Александр Бублик высказался по ходу матча первого круга против Яна-Леннарда Штруффа на «Ролан Гаррос». Десятая ракетка мира уступил ему первый сет со счетом 5:7.

«У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа [Даниила Медведева] – два типа. Они настраиваются, и ### пойми кто играет [очень хорошо]», – заявил казахстанец. Затем он добавил по-английски: «Отличный уровень – очень высокий. Но, конечно, только против меня. Меня и Даниила».

Помимо этого, он сказал: «##### я игрок!». Он же верит в эту #####, что он теннисист» 

Ранее Медведев проиграл на старте турнира 97-я ракетке мира Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
У всех по жизни разные цели, у Обамы подъезды, у теннисистов Бублик с Медведевым 🎯
- Шелест? Шипение? Шмель? Шины? Шершень?
- Штруделя шифер шикарно шуршит
Зачем кому-то вас обоссывать, вы сами прекрасно справляетесь)
Цель всей их жалкой карьеры, безусловно. Биг2))
Сколько ATP и Шлемы будут это терпеть? Другим прилетают штрафы за меньшее, а оскорбительные тирады Бублика всегда пропускают мимо ушей
То что он делает - не запрещено. Кроме того его игра нравится народу
Не запрещено как скажешь, а то что Бублик орет не дают ему ничего а если Рубль то все два предложения
И ведь эти двое реально верят, что на них как-то настраиваются по-особенному)
😆😆😆
мучное дырявое изделие
К этим двум можно и Зверева добавить)тот тоже обижается постоянно)
Зверев то берёт своё и редко проигрывает кому попало
Этот только раб синкараса и немного фрица
К сведению Саши, Штруфф пару лет назад играл в финале грунтового мастерса, а Саша никогда еще не был в финале мастерса)))
какой глупенький этот дырявый оказывается, а ведь такой бойкий на язык...тут не хотя подумаешь что болтливость это признак тупости 😎
