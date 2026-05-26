Гауфф седьмой год подряд выходит во второй круг «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Коко Гауфф стартовала с победы на турнире. Она обыграла в первом круге Тэйлор Таунсенд – 6:4, 6:0.

22-летняя американка ни разу за семь выступлений в основной сетке «Ролан Гаррос» не уступила в первом круге.

Она также седьмой раз в сезоне выиграла сет с баранкой.

В следующем матче Гауфф поборется с Майар Шериф.