Гауфф седьмой год подряд выходит во второй круг «Ролан Гаррос»
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Коко Гауфф стартовала с победы на турнире. Она обыграла в первом круге Тэйлор Таунсенд – 6:4, 6:0.
22-летняя американка ни разу за семь выступлений в основной сетке «Ролан Гаррос» не уступила в первом круге.
Она также седьмой раз в сезоне выиграла сет с баранкой.
В следующем матче Гауфф поборется с Майар Шериф.
Опубликовано: Алёна Майорова
