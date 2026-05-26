Тьен впервые повесил две баранки за матч, выиграв в четырех сетах у Гарина в 1-м круге «Ролан Гаррос»

Тьен повесил две баранки за матч, выиграв в четырех сетах на «Ролан Гаррос».

Лернер Тьен победил 114-ю ракетку мира Кристиана Гарина в первом круге «Ролан Гаррос » – 6:0, 2:6, 6:0, 6:2.

Американец впервые в карьере выиграл два сета в матче с баранкой. Ранее на уровне тура он только два раза брал сеты под ноль: на Australian Open в этом году в матчах с Александром Шевченко и Даниилом Медведевым .

Дальше Тьен встретится с №151 мирового рейтинга Факундо Диас Акостой.