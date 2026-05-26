  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о раннем вылете с «Ролан Гаррос»: «Сейчас условия здесь мне меньше подходят, чем до ковида. Я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается»
0

Медведев о раннем вылете с «Ролан Гаррос»: «Сейчас условия здесь мне меньше подходят, чем до ковида. Я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается»

Медведев о вылете с РГ: сейчас условия здесь мне меньше подходят, чем до ковида.

Даниил Медведев поделился мыслями после поражения от Адама Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос» (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

– Какое поражение из свежих в первом круге «Ролан Гаррос» хуже: это или прошлогоднее, тоже в пяти сетах?

– Сейчас сезон идет лучше, хоть этот матч и был не очень. Оправдания озвучивать, как уже сказал, не хочу – не вижу смысла. Возможно, это просто неправда. Может, я просто недостаточно силен. Морально, физически, в самом теннисе. Эти причины не совсем зависят от меня, но с ними можно работать – у меня не получилось, я проиграл. Поэтому не думаю, что это какое-то прям ужасное поражение.

Да, если взять мой рейтинг, его рейтинг, его игру и мою игру в Риме – да. Но я так на это не смотрю. Отдохну и попробую сыграть лучше на траве.

– Впечатление, что в моменты, когда вы проигрывали, вам больше из бокса подсказывала жена, Дарья. Получается, в такие моменты ее подсказки ценнее или она больше просто помогает успокаивать, проходить сложные моменты?

– Это больше про успокоение, да. Не про теннис, не про справа или слева. С Томасом [Юханссоном] я тоже разговаривал. Но вообще, когда я это делаю, это значит, что я зол на себя. Сейчас не все получалось, поэтому я много злился на себя. Когда ошибался, принимал неправильные решения – злился, пытался так снять стресс. А Даша – моя самая главная поддержка, поэтому иногда говорю с ней.

– У вас седьмое поражение в первом круге на «Ролан Гаррос»…

– Неплохо, да.

– Что же это за вещи, которые вам мешают, о которых вы не хотите говорить? Просто непонятно совсем: такие разные соперники, разные условия.

– Согласен. Поэтому я и не хочу говорить, все может оказаться неправдой. Может, это я себе придумал, сразу как опять проиграл, какую-то причину, что мне опять помешало. Так делать, возможно, и неплохо. Иногда нужно искать в себе и стараться быть лучше, а иногда можно на что-то внешнее слить эту причину. Потому что, если все время винить себя, можно в яму уйти – я это тоже прекрасно знаю.

Например, на «Ролан Гаррос» с ковидного года поменялись условия. Я до этого всегда проигрывал в первом круге, но мне больше нравилось – казалось, что мне больше подходили условия. Да, я тогда не выиграл ни одного матча – то есть нет такого, что играл финалы, а потом вдруг стал ныть. Но сейчас условия мне меньше подходят. Я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается.

– Последний гейм получился ну очень неудачным. Настолько уже были не готовы дальше бороться?

– Даже не знаю, что сказать. До этого при 4:3, считаю, сыграл неплохой гейм – просто соперник еще лучше, и он меня брейканул. При 4:4 не повезло, какие-то линии, три брейк-поинта – мог сыграть лучше на них. Плюс тяжело в целом: сам матч, жара, на грунте обязательно надо прям хорошо подать.

В итоге три ошибки и двойная – не знаю даже, что сказать. Так делать не надо, если хочешь выигрывать матчи. Но такое случается в спорте, причем в любом виде.

– Насколько такое поражение бьет по уверенности перед травой?

– Да никогда не известно. Будет время перед следующим турниром, я после вылета в первом круге на «Ролан Гаррос» как обычно (смеется). Наверняка сыграю в Хертогенбоше и Галле. Но сейчас надо менять покрытие – а я этого не люблю, хоть менять и на траву с хардом.

Тренироваться сначала на харде, потому что травмы в Монако нигде нет. Сначала тяжело: «Ролан Гаррос» еще продолжается, все играют, а ты уже тренируешься, наверняка сначала ничего не попадаешь – настроение так себе. Потом в какой-то момент переключаешься на новые задачи: хорошо сыграть на траве.

Теннис есть несмотря ни на что. Если бы я все турниры, начиная с Монако, так же проиграл – наверно сказал бы: «Ну я не знаю, что делать». А так – могу, на траве шансов больше. Не значит, что так и будет, но шансов сыграть лучше – больше. Это и постараюсь сделать, – цитирует Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАдам Уолтон
logoРолан Гаррос
logoATP
logoДаниил Медведев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем