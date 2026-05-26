Медведев о раннем вылете с «Ролан Гаррос»: «Сейчас условия здесь мне меньше подходят, чем до ковида. Я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается»

Медведев о вылете с РГ: сейчас условия здесь мне меньше подходят, чем до ковида.

Даниил Медведев поделился мыслями после поражения от Адама Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос» (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

– Какое поражение из свежих в первом круге «Ролан Гаррос» хуже: это или прошлогоднее, тоже в пяти сетах?

– Сейчас сезон идет лучше, хоть этот матч и был не очень. Оправдания озвучивать, как уже сказал, не хочу – не вижу смысла. Возможно, это просто неправда. Может, я просто недостаточно силен. Морально, физически, в самом теннисе. Эти причины не совсем зависят от меня, но с ними можно работать – у меня не получилось, я проиграл. Поэтому не думаю, что это какое-то прям ужасное поражение.

Да, если взять мой рейтинг, его рейтинг, его игру и мою игру в Риме – да. Но я так на это не смотрю. Отдохну и попробую сыграть лучше на траве.

– Впечатление, что в моменты, когда вы проигрывали, вам больше из бокса подсказывала жена, Дарья. Получается, в такие моменты ее подсказки ценнее или она больше просто помогает успокаивать, проходить сложные моменты?

– Это больше про успокоение, да. Не про теннис, не про справа или слева. С Томасом [Юханссоном] я тоже разговаривал. Но вообще, когда я это делаю, это значит, что я зол на себя. Сейчас не все получалось, поэтому я много злился на себя. Когда ошибался, принимал неправильные решения – злился, пытался так снять стресс. А Даша – моя самая главная поддержка, поэтому иногда говорю с ней.

– У вас седьмое поражение в первом круге на «Ролан Гаррос»…

– Неплохо, да.

– Что же это за вещи, которые вам мешают, о которых вы не хотите говорить? Просто непонятно совсем: такие разные соперники, разные условия.

– Согласен. Поэтому я и не хочу говорить, все может оказаться неправдой. Может, это я себе придумал, сразу как опять проиграл, какую-то причину, что мне опять помешало. Так делать, возможно, и неплохо. Иногда нужно искать в себе и стараться быть лучше, а иногда можно на что-то внешнее слить эту причину. Потому что, если все время винить себя, можно в яму уйти – я это тоже прекрасно знаю.

Например, на «Ролан Гаррос» с ковидного года поменялись условия. Я до этого всегда проигрывал в первом круге, но мне больше нравилось – казалось, что мне больше подходили условия. Да, я тогда не выиграл ни одного матча – то есть нет такого, что играл финалы, а потом вдруг стал ныть. Но сейчас условия мне меньше подходят. Я стараюсь с этим бороться, но у меня не получается.

– Последний гейм получился ну очень неудачным. Настолько уже были не готовы дальше бороться?

– Даже не знаю, что сказать. До этого при 4:3, считаю, сыграл неплохой гейм – просто соперник еще лучше, и он меня брейканул. При 4:4 не повезло, какие-то линии, три брейк-поинта – мог сыграть лучше на них. Плюс тяжело в целом: сам матч, жара, на грунте обязательно надо прям хорошо подать.

В итоге три ошибки и двойная – не знаю даже, что сказать. Так делать не надо, если хочешь выигрывать матчи. Но такое случается в спорте, причем в любом виде.

– Насколько такое поражение бьет по уверенности перед травой?

– Да никогда не известно. Будет время перед следующим турниром, я после вылета в первом круге на «Ролан Гаррос» как обычно (смеется). Наверняка сыграю в Хертогенбоше и Галле. Но сейчас надо менять покрытие – а я этого не люблю, хоть менять и на траву с хардом.

Тренироваться сначала на харде, потому что травмы в Монако нигде нет. Сначала тяжело: «Ролан Гаррос» еще продолжается, все играют, а ты уже тренируешься, наверняка сначала ничего не попадаешь – настроение так себе. Потом в какой-то момент переключаешься на новые задачи: хорошо сыграть на траве.

Теннис есть несмотря ни на что. Если бы я все турниры, начиная с Монако, так же проиграл – наверно сказал бы: «Ну я не знаю, что делать». А так – могу, на траве шансов больше. Не значит, что так и будет, но шансов сыграть лучше – больше. Это и постараюсь сделать, – цитирует Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.