  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах»
0

Даниил Медведев: «Не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах»

Медведев: не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах».

Даниил Медведев считает, что может хорошо выступать на турнирах «Большого шлема».

Россиянин выбыл в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв 97-й ракетке мира Адаму Уолтону – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

– Матч был весьма непредсказуемым. Что произошло, с вашей точки зрения?

– Да, матч был нелегким. Я не показал свой лучший теннис. Он в некоторых моментах играл хорошо, в других – не так хорошо, и мне удалось перехватить инициативу матч, когда он играл не на полную силу. На этом все. Мне не удалось поднять свой уровень достаточно, чтобы выиграть весь матч, и поэтому я проиграл.

– Вам показалось, что жара сыграла свою роль сегодня?

– Нет, не думаю. Я нормально переносил жару. Всем нелегко играть при такой температуре, но я нормально себя чувствовал. В целом, как мне показалось, что мы были довольно свежими – в пятом сете все было нормально, мы бегали, ни у кого не было судорог. Не думаю, что жара сыграла какую-то роль, разве что игра на грунте в такую жару немного меняется, но это нормально.

– Вы настолько непредсказуемы, что мне действительно трудно вас понять. Я видел, как вы проиграли Берреттини с двойной баранкой. Затем вы чуть не победили Синнера в Риме. А тут вы приезжаете, выигрываете один сет 6:1, а следующий проигрываете 1:6. Вы умный человек, но на корте иногда просто будто сумасшедший. Что вы на это скажете?

– На каждом турнире разные корты, разные мячи, разные... Что еще? Я могу быть разным каждый день. Я не люблю рано вставать, и обычно я играю хуже, когда встаю в 6:15. Я люблю поспать подольше.

В теннисе нужно приспосабливаться к обстоятельствам, и иногда хорошо адаптируюсь, а иногда недостаточно хорошо.

– Вы умны.

– Да, но мой теннис зависит от нескольких факторов, которые я не могу контролировать. Если мяч не летит, у меня нет той силы, чтобы заставить его лететь, как
у Янника [Синнера]. Для него это не имеет значения. Мяч не летит – он бьет в полную силу. Мяч летит – он просто немного корректирует удар и не бьет в полную силу.

Я бью со всей силы, но если мяч не летит, то он не летит.

–  Это очередной ранний вылет на «Большом шлеме», почти как в прошлом году, если можно так сказать. На этот раз это, возможно, более неожиданно, учитывая ваш уровень в этом сезоне. Как вы считаете, есть ли сейчас какие-то проблемы с тем, чтобы справляться с напряжением, эмоциями или амбициями на «Шлемах»?

– Возможно. В то же время я чувствую, что и раньше, и сейчас чаще всего хорошо играю на турнирах «Большого шлема». Да, могу проиграть – как сейчас в первом круге, – но не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах». Думаю, все может измениться в любой момент – например, уже на «Уимблдоне».

Если говорить обо всех четырех «Шлемах», мне кажется, что по сравнению с тем, что было пять лет назад, теннис там изменился. И я не уверен, что нынешние условия мне подходят, поэтому мне сложно поймать ритм. Первый круг всегда самый тяжелый, а дальше, возможно, игра пойдет лучше.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
logoРолан Гаррос
logoАдам Уолтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Медвед, ты всю игру только и делал, что собачился с Дашей и жаловался на то, как соперник подает первым мячом. Всю, блин, игру только и искал оправдания, вместо того, чтобы играть!!
ОтветГеоргий Рыженков
Медвед, ты всю игру только и делал, что собачился с Дашей и жаловался на то, как соперник подает первым мячом. Всю, блин, игру только и искал оправдания, вместо того, чтобы играть!!
По-моему конкретно с ней во время игр он начал говорить только в этом году
Надо же, только сегодня утром прочитал на государственном (!☝️) ria.sport.ru - «Даниил Медведев начинает поход за Шлемом», как наш Мальбрук тут же поход и закончил😱
ОтветM P
Надо же, только сегодня утром прочитал на государственном (!☝️) ria.sport.ru - «Даниил Медведев начинает поход за Шлемом», как наш Мальбрук тут же поход и закончил😱
Просто никто не понимает Медведева. Даже он сам не знает, с какой ноги встанет утром. И это ведь началось не вчера. Он всю карьеру так играет. Мы надеялись, что с возрастом придёт стабильность, ведь тот же Федерер был психом в первые годы карьеры, но этого так и не случилось. А теперь уже и завершение карьеры не за горами.
Но у Кафельникова хватило смелости признать, что он больше не торт. Хватит ли её у Медведева? Деньги-то сейчас неплохие в теннисе. Нет особых причин заканчивать, если ты готов просто гоняться за призовыми до сорока лет, не думая о результате.
ОтветЭЮЯ
Просто никто не понимает Медведева. Даже он сам не знает, с какой ноги встанет утром. И это ведь началось не вчера. Он всю карьеру так играет. Мы надеялись, что с возрастом придёт стабильность, ведь тот же Федерер был психом в первые годы карьеры, но этого так и не случилось. А теперь уже и завершение карьеры не за горами. Но у Кафельникова хватило смелости признать, что он больше не торт. Хватит ли её у Медведева? Деньги-то сейчас неплохие в теннисе. Нет особых причин заканчивать, если ты готов просто гоняться за призовыми до сорока лет, не думая о результате.
Так ему нет сейчас смысла заканчивать. С новым тренером вроде заиграл - в Индиан Уэллс так вообще чуть подряд Алькараса с Синнером не прошёл, в финале мастерса играл. Видно, что может борьбу как минимум топам навязывать, а с ситуацией в туре сейчас так вообще вполне конкурентоспособен - 4 в гонке. А на Ролан Гарросе он исторически плохо выступает, так что проигрыш не удивителен.
Думаю, если Даня почувствует, что уже не тянет, спокойно уйдёт, и чеки ему особо не важны будут. Человек не переносит проигрыши.
Не удивлюсь, если и на Уимблдоне в первом круге отлетит, если будет плохая жеребьёвка, например, опять на Бонзи нарвётся, и будет такая жара, как в прошлом году, и из-за этого медленная трава была, увидим, как будет дальше)))
Гнать в шею всех тренеров. Жена пусть тренером будет. А чо, вполне себе актуально: и рявкнуть может, и он её слушает👍
Спасибо Медведу за несколько ярких сезонов. Увы, карьера подходит к неминуемому концу. 30 лет для такого однообразного игрока - это финиш.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем