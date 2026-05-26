Даниил Медведев: «Не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах»

Медведев: не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах».

Даниил Медведев считает, что может хорошо выступать на турнирах «Большого шлема».

Россиянин выбыл в первом круге «Ролан Гаррос», проиграв 97-й ракетке мира Адаму Уолтону – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

– Матч был весьма непредсказуемым. Что произошло, с вашей точки зрения?

– Да, матч был нелегким. Я не показал свой лучший теннис. Он в некоторых моментах играл хорошо, в других – не так хорошо, и мне удалось перехватить инициативу матч, когда он играл не на полную силу. На этом все. Мне не удалось поднять свой уровень достаточно, чтобы выиграть весь матч, и поэтому я проиграл.

– Вам показалось, что жара сыграла свою роль сегодня?

– Нет, не думаю. Я нормально переносил жару. Всем нелегко играть при такой температуре, но я нормально себя чувствовал. В целом, как мне показалось, что мы были довольно свежими – в пятом сете все было нормально, мы бегали, ни у кого не было судорог. Не думаю, что жара сыграла какую-то роль, разве что игра на грунте в такую жару немного меняется, но это нормально.

– Вы настолько непредсказуемы, что мне действительно трудно вас понять. Я видел, как вы проиграли Берреттини с двойной баранкой. Затем вы чуть не победили Синнера в Риме. А тут вы приезжаете, выигрываете один сет 6:1, а следующий проигрываете 1:6. Вы умный человек, но на корте иногда просто будто сумасшедший. Что вы на это скажете?

– На каждом турнире разные корты, разные мячи, разные... Что еще? Я могу быть разным каждый день. Я не люблю рано вставать, и обычно я играю хуже, когда встаю в 6:15. Я люблю поспать подольше.

В теннисе нужно приспосабливаться к обстоятельствам, и иногда хорошо адаптируюсь, а иногда недостаточно хорошо.

– Вы умны.

– Да, но мой теннис зависит от нескольких факторов, которые я не могу контролировать. Если мяч не летит, у меня нет той силы, чтобы заставить его лететь, как

у Янника [Синнера]. Для него это не имеет значения. Мяч не летит – он бьет в полную силу. Мяч летит – он просто немного корректирует удар и не бьет в полную силу.

Я бью со всей силы, но если мяч не летит, то он не летит.

– Это очередной ранний вылет на «Большом шлеме», почти как в прошлом году, если можно так сказать. На этот раз это, возможно, более неожиданно, учитывая ваш уровень в этом сезоне. Как вы считаете, есть ли сейчас какие-то проблемы с тем, чтобы справляться с напряжением, эмоциями или амбициями на «Шлемах»?

– Возможно. В то же время я чувствую, что и раньше, и сейчас чаще всего хорошо играю на турнирах «Большого шлема». Да, могу проиграть – как сейчас в первом круге, – но не считаю, что утратил способность успешно выступать на «Шлемах». Думаю, все может измениться в любой момент – например, уже на «Уимблдоне».

Если говорить обо всех четырех «Шлемах», мне кажется, что по сравнению с тем, что было пять лет назад, теннис там изменился. И я не уверен, что нынешние условия мне подходят, поэтому мне сложно поймать ритм. Первый круг всегда самый тяжелый, а дальше, возможно, игра пойдет лучше.