  • Уолтон после того, как выбил Медведева с «Ролан Гаррос»: «Мне очень помогла победа над ним в Цинциннати – благодаря этому верил, что могу выиграть»
Уолтон поделился эмоциями после победы над Медведевым в 1-м круге «Ролан Гаррос».

Адам Уолтон прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на старте «Ролан Гаррос». 97-я ракетка мира обыграл россиянина со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

– Отличное сражение, матч продлился больше 3 часов. Как ты себя чувствуешь?

– Прямо сейчас – довольно уставшим. Это был очень неровный матч. Очень горжусь собой в пятом сете, тем, как я отыгрался, уступая с брейком, и победил.

– Это твоя первая победа над топ-10 в карьере. Что для тебя это значит?

– Это невероятно. Мне очень помогла победа над ним в Цинциннати [в прошлом году]. Благодаря этому верил, что могу выиграть, я знал это. Очень доволен выступлением и очень рад.

– Ты упомянул то, как уступал 1:3 в пятом сете. О чем ты думал в этот момент?

– Он отлично играл, часто попадал первой подачей. Там были брейк-поинты, и если бы я начал уступать 1:4, было бы довольно сложно. Я знал, что если буду сражаться, то у меня может появиться шанс.

– Ты из Австралии – помогло ли тебе это сегодня справиться с такими сложными условиями?

– Сегодня точно жарче, чем в предыдущие годы. Но мы выросли на жаре, нам она нравится, – сказал австралиец в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Боже, он еще и не первый раз ему проиграл
Тут глупо что-то обсуждать. Мне интересно, когда Даниил просто перестанет приезжать на РГ, чтобы не расстраиваться. Всегда можно после хорошего "Рима" сняться из-за фейковой травмы и начинать осваивать травяные корты. Оставь глину пикующим недоразумениям и профильным грунтовикам с Синкарасами, пускай развлекаются.
