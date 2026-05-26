  Медведев о вылете с «Ролан Гаррос»: «Знаю, почему не всегда играю здесь хорошо, но не хочу, чтобы это звучало как оправдание»
Медведев о вылете с «Ролан Гаррос»: «Знаю, почему не всегда играю здесь хорошо, но не хочу, чтобы это звучало как оправдание»

Медведев о поражении на РГ: не хочу искать оправданий.

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Адама Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

«Я моментами играл хорошо, моментами нет. У меня местами получалось пользоваться отрезками, когда соперник играл не так хорошо. Жара несильно повлияла, я чувствовал себя нормально. В пятом сете бегал нормально, у меня не было судорог или чего-то такого.

Не хочу искать оправданий. Я знаю, что не всегда играю на «Ролан Гаррос» так хорошо, как могу – предполагаю, почему именно. Но я не хочу, чтобы это звучало сейчас как оправдание, так что оставлю это при себе.

Мой теннис зависит от пары вещей, которые я не могу контролировать. Например, если мяч не летит, я мало что могу сделать. Например, Яннику [Синнеру] без разницы: он немного подстраивается, и у него летит. А у меня нет», – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

«Какого хера ауты?» Медведев спекся на «Ролан Гаррос»

А вторая вещь покрытие, я так думаю. Вот и всё. При таком теннисе быть в десятке это гениальность. Потому что покрытие от тебя не зависит, и мячи не зависят. А он турниры ещё как-то выигрывает 🤷. Таким Даниил и останется в истории тенниса, игрок, которому сломал карьеру COVID, потому что после него мячи стали делать говняными, а он такими играть не может , бицуху не нарастил за карьеру.
ОтветВиталий Колесников
Это была ирония, если что, больше чем на половину.
Просто жаль. В Риме его игра мне понравилась
ОтветAporte14
Да и в Мадриде неплохо играл...
