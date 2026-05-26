Евгений Кафельников: «Время Медведева как претендента на титулы «Шлемов» прошло»

Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева от Адама Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

«Грустно, но что поделать? Я не удивлен таким результатом. Я не могу это объяснить. Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес... Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь.

Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии, что уровень не такой, как мы все хотим видеть, чтобы на турнирах «Большого шлема» на регулярной основе конкурировать за титулы. Это время давно прошло», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

«Какого хера ауты?» Медведев спекся на «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Кафельников, сколько помню - хоронит Медведева. А ведь Даня в этом сезоне не просто вернулся топ-10, а просто топ-7. Ну и если сдвинут за месяц - то одну позицию.
nick-basil
Журналисты переврали слова Кафеля. Он говорит про регулярную конкуренцию, и в этом контексте его слова справедливы.
nick-basil
Толку от этих позиций? Сейчас в топ-10 какой только мусор не залетает. Всякие Томми Полы и прочие. Видишь в Томми Поле победителя ТБШ?
Несомненно. Но при этом и десятка сейчас очень слабая, поэтому Медведев еще может стоять топ-8 и сыграть пару итоговых
Несомненно. Но при этом и десятка сейчас очень слабая, поэтому Медведев еще может стоять топ-8 и сыграть пару итоговых
Согласен полностью. Может и в 5 зайти, и в 1/2 АО или ЮСОпен. Ну а выиграть БШ очень и очень вряд ли
Эксперт из Кафельникова не вышел - это медицинский факт. Еще одна "теннисная неудачница" Евгения - Андреева , тоже в топ-10 со своей "никудышней Мартинез". По его прогнозам, Мира должна была , как минимум - закончить с теннисом пару лет назад.
Остается только веселить народ постами в ТГ…
а он когда-то был претендентом на титул РГ? что?
Он и в лучшие годы лишь раз в 1/4 играл,в 2021,поэтому ранний вылет на RG неприятен,но не показатель,Медведев в топ-10 и давал бой Синнеру,вон один из главных талантов того(и не только)поколения Циципас где-то в районе 80 места,а раньше на грунте постоянно в финалах-полуфиналах играл,на харде Даниил еще выстрелит,а 30 лет вполне нормальный возраст для сегодняшнего тенниса.
Время прошло, но Даня старается и иногда радует
Евгений, не надо примазыааться к болельщикам Даниила, все прекрасно видят ваше отношение к нему
Согласно местным знатокам Медведев был тем кто должен был останавливать Синнера на РГ)
Давыденко после 30 сильно сдал, но Медведев еще задержится в топ-20, даже в топ-10.
